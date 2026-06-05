Ciudad de México adelanta la temporada de cempasúchil y prepara desfile del Día de Muertos para el Mundial 2026

La capital mexicana anticipó la floración del cempasúchil y organizó un gran desfile del Día de Muertos con motivo del Mundial 2026, mientras enfrenta críticas por la "ajolotización" y la decoración masiva de avenidas.

La Ciudad de México adelantó la temporada de cempasúchil y el desfile del Día de Mu{}ertos como parte de la estrategia de bienvenida a los visitantes internacionales 1.

**Cempasúchil fuera de temporada** Los productores de Xochimilco, bajo la coordinación de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), iniciaron la siembra de la flor de muerto en febrero‑marzo, una práctica sin precedentes que busca que el esplendor anaranjado esté disponible durante el mes de junio, justo antes de la apertura del Mundial 2026. La secretaria Julia Álvarez Icaza explicó en un video oficial que la iniciativa surgió a solicitud de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y que, a pesar de los inconvenientes climáticos, se lograron 18 000 plantas que forman parte del millón de ejemplares comprometidos para embellecer las avenidas principales de la capital.

La plantación coincidió con la segunda jornada de protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Centro Histórico, lo que añadió una capa de tensión social al proceso. 2. **Licitación y ambición ornamental** En mayo pasado la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) abrió una licitación para adquirir plantas ornamentales destinadas a los espacios verdes y los camellones de la ciudad durante el Mundial.

Según la Gaceta Oficial, el contrato contempla 120 000 unidades de geranios, lavanda, romero, miguelito, malvón y belén de guinea, sumado a 478 909 piezas de cempasúchil. El objetivo es crear una ruta visual que combine la tradición mexicana con la presencia global del torneo, garantizando que los visitantes perciban una capital vibrante y colorida. 3.

**Gran Desfile Mundialista y controversia cultural** El sábado 13 de junio se llevará a cabo el Gran Desfile Mundialista a lo largo del Paseo de la Reforma, con diez carrozas alusivas al Día de Muertos, leyendas futbolísticas y símbolos patrimoniales como las trajineras de Xochimilco, las catrinas y figuras prehispánicas. El recorrido iniciará en la rotonda de Diana Cazadora y concluirá en el Monumento a la Revolución, a partir de la 1 p.m., e incluirá seis globos monumentales y actuaciones de artistas locales.

Sin embargo, la propuesta ha generado críticas en redes sociales, acusándola de exotizar la cultura mexicana para el turismo masivo. 4. **La "ajolotización" de la capital** En las semanas previas al inicio del torneo, la administración municipal sustituyó el color amarillo de puentes y cruces peatonales por tonalidades moradas y símbolos del ajolote, emplazado como emblema de Xochimilco. El fenómeno, bautizado como "ajolotización", se extendió a murales, patrullas y unidades de transporte público.

Mientras algunos ciudadanos celebran la originalidad del proyecto, otros lo consideran superfluo y argumentan que la decoración no aborda los problemas estructurales de la ciudad. Brugada defendió la medida, alegando que se trata de una apuesta cultural que contrarresta prejuicios y clasismo. 5. **Impacto esperado y futuro** Con la llegada de millones de turistas para el Mundial 2026, la capital apuesta por una imagen festiva que combine tradición y modernidad.

La producción anticipada de cempasúchil y la extensa campaña de ornamentación buscan posicionar a la Ciudad de México como un destino cultural de alto impacto, aunque el debate público sigue abierto sobre la efectividad y el sentido de estas iniciativas frente a los desafíos urbanos cotidianos





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