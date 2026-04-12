Ciudad de México apuesta por una estrategia integral para el Tianguis Turístico México 2026

La Ciudad de México se prepara para el Tianguis Turístico México 2026 con una estrategia ambiciosa que busca fortalecer su presencia en el mercado turístico, promover su oferta diversa y atraer inversiones. La delegación de la capital participará con una amplia gama de empresas y asociaciones, presentando nuevas iniciativas y experiencias únicas.

La Ciudad de México se prepara para el Tianguis Turístico México 2026 con una ambiciosa estrategia que busca una oferta más completa, una narrativa de ciudad global y un enfoque centrado en negocios, promoción e innovación. Del 27 al 30 de abril, la capital mexicana se hará presente en Acapulco con una delegación compuesta por 70 empresas y asociaciones del sector turístico, demostrando su firme compromiso con el desarrollo y la proyección internacional del turismo.

Esta participación va más allá de la mera exhibición de atractivos; el objetivo principal es robustecer la comercialización de la oferta turística de la ciudad, forjar nuevas alianzas estratégicas y reafirmar su posición en el panorama turístico internacional, especialmente en un momento crucial donde se busca consolidar a la Ciudad de México como una de las sedes más destacadas para el Mundial 2026. La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México ha concebido esta participación como una plataforma clave para la proyección internacional de la capital. Se prevé que la delegación presente su propuesta turística a más de 1,700 compradores nacionales e internacionales, en un evento que congregará a 3,950 expositores provenientes de más de 45 países. La estrategia integral que se implementará incluirá diversas acciones, como la promoción turística a gran escala, la incorporación de innovaciones tecnológicas de vanguardia, el fortalecimiento del turismo comunitario, la expansión de la proyección internacional y el impulso a acuerdos estratégicos que potencien la colaboración y el crecimiento. En esencia, la Ciudad de México busca que el Tianguis Turístico sea mucho más que una vitrina; aspira a convertirlo en un espacio propicio para concretar encuentros de negocio, establecer relaciones comerciales fructíferas y ampliar su presencia en mercados turísticos clave, tanto a nivel nacional como internacional. \Además de las iniciativas mencionadas, durante el evento se anticipa el anuncio de nuevas propuestas y proyectos turísticos de gran interés. Entre ellos, destaca el lanzamiento de un nuevo producto turístico innovador que estará estrechamente vinculado con los emblemáticos embarcaderos de Xochimilco, uno de los destinos más icónicos de la ciudad. Asimismo, se presentarán acciones enfocadas en la promoción de la gastronomía local, la exhibición y comercialización de artesanías tradicionales y la creación de experiencias culturales únicas que cautiven a los visitantes. Uno de los elementos centrales de la participación de la Ciudad de México será su pabellón, un espacio diseñado para reflejar la identidad capitalina y la campaña 'La Pelota Vuelve a Casa', que evoca la pasión por el deporte y la cultura de la ciudad. El pabellón incorporará elementos artesanales que resaltan la riqueza cultural de la región, recorridos inmersivos que transportarán a los visitantes a lugares emblemáticos y una zona de realidad virtual que permitirá explorar los atractivos turísticos más destacados, como los recintos culturales más importantes, los espacios dedicados a espectáculos y las rutas turísticas más populares, incluyendo las líneas 2 y 3 del Cablebús, un sistema de transporte innovador que ofrece vistas panorámicas de la ciudad. A esto se sumará el lanzamiento nacional del 'Parkour de la Ciudad de México' en la plataforma de videojuegos Fortnite, una iniciativa audaz que busca atraer a un público joven y diverso, y explorar nuevas vías de promoción turística a través de plataformas digitales con alcance masivo. \La participación de la Ciudad de México en el Tianguis Turístico 2026 también pondrá un énfasis especial en la promoción de experiencias turísticas locales, con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social de las comunidades. Por primera vez, cinco prestadores de servicios de turismo comunitario tendrán una presencia destacada en el evento, lo que les brindará una oportunidad única para promover y comercializar sus proyectos turísticos, y para establecer contactos con compradores y touroperadores interesados en ofrecer experiencias auténticas y sostenibles. Además, productores y artesanos de las alcaldías de Tláhuac, Milpa Alta y Xochimilco contarán con un espacio dedicado a la exhibición y venta de sus productos, lo que les permitirá dar a conocer su trabajo, conectar con los visitantes y generar ingresos. Con esta combinación estratégica de promoción turística, innovación tecnológica y oferta local, la Ciudad de México se presentará en el Tianguis Turístico 2026 con una visión clara: vender mejor su diversidad turística, ampliar su visibilidad a nivel internacional y aprovechar este escaparate para generar negocios, atraer inversiones y fomentar nuevas alianzas. La meta final es consolidar a la capital como un destino turístico competitivo, atractivo y con capacidad para atraer a un gran número de viajeros, así como para generar un impacto positivo en la economía y la sociedad





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