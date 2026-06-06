Ciudad de México busca romper el Récord Guinness de la Ola Humana más grande del mundo en celebración de los 40 años

La Ciudad de México se prepara para organized un evento masivo que busca romper el Récord Guinness de la Ola Humana más Grande del Mundo, conmemorando los 40 años de esta tradición y promoviendo valores de inclusión, fraternidad y diversidad en el contexto de la Copa Mundial.

En un esfuerzo por romper el Récord Guinness de la Ola Humana más Grande del Mundo, la Ciudad de México se prepara para un evento masivo que conmemora los 40 años de la emblemática ola humana que nuevamente busca unir a miles de personas en la capital.

Este acontecimiento se enmarca en un contexto de celebración y promoción de valores como la inclusión, la fraternidad y la diversidad, especialmente en un momento en que la ciudad recibe a visitantes de todo el mundo con motivo de la Copa Mundial. La iniciativa, organizada por la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, busca no solo batir un récord internacional, sino también enviar un mensaje de unidad y apertura, demostrando que la metrópoli es un espacio seguro y hospitalario para todos.

Los organizadores han subrayado que la ola humana será una fiesta dedicada a la integración, donde personas de diferentes orígenes puedan participar en igualdad de condiciones, dejando de lado cualquier tipo de discriminación. Para asegurar el éxito del evento, se han establecido varios puntos de acceso que serán anunciados oportunamente a través de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Turismo, garantizando así una logística eficiente y un flujo ordenado de participantes.

Se espera que la respuesta ciudadana sea masiva, considerando el fervor deportivo y el orgullo local que caracterizan a los habitantes de la Ciudad de México. La participación en el intento de Récord Guinness requiere un registro previo mediante un formulario disponible en la página web oficial de la Secretaría de Turismo. Este proceso busca controlar el aforo y garantizar las medidas de seguridad necesarias para un evento de esta magnitud.

Los organizadores han recordado que no se permitirá el acceso con pancartas, lonas o materiales de publicidad comercial o propaganda, con el fin de preservar el carácter cívico y festivo de la ola humana. Además, se han programado ensayos previos para coordinar a los participantes y asegurar que la ola se realice de manera simultánea y ordenada, requisitos indispensables para validar el récord.

Estos ensayos se llevarán a cabo en distintas zonas de la ciudad y serán comunicados con anticipación, ofreciendo a los ciudadanos la oportunidad de practicar y familiarizarse con la dinámica del evento. La convocatoria ha generado un gran entusiasmo en redes sociales, donde el hashtag #LaOlaMásGrandeDelMundo ya es tendencia, reflejando el compromiso de la comunidad para superar esta meta colectiva.

El evento no solo es un tributo a la tradición de las olas humanas en estadios, sino también una plataforma para proyectar una imagen positiva de la Ciudad de México al mundo. En medio de la expectativa por la Copa Mundial, la ola humana se presenta como un símbolo de hospitalidad y alegría, atrayendo tanto a residentes como a turistas que desean ser parte de esta experiencia única.

La Secretaría de Turismo ha enfatizado que esta iniciativa refuerza el compromiso de la ciudad con la tolerancia y la diversidad, valores que son fundamentales en un evento de escala internacional. Se calcula que se necesitarán decenas de miles de personas para superar el récord actual, y los organizadores confían en la capacidad de convocatoria de la capital mexicana.

La logística incluye la colaboración de autoridades locales, servicios de emergencia y voluntarios para garantizar la seguridad y el buen desarrollo del evento. Con esto, la Ciudad de México no solo busca ingresar al Libro Guinness de los Récords, sino también fortalecer su identidad como una urbe vibrante, inclusiva y siempre abierta a recibir a visitantes de todos los rincones del planeta





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