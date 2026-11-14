Ciudad de México certifica 215 proyectos de turismo comunitario en 2030

Clara Brugada y Fonatur entregan 215 distintivos en Xochimilco y cuatro alcaldías para validar servicios auténticos hasta 2030.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presidió la entrega oficial de distintivos y certificados de calidad para proyectos de turismo comunitario. Este reconocimiento abarca un total de 215 iniciativas distribuidas en cinco demarcaciones territoriales de la capital, incluyendo Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Magdalena Contreras.

215 certificados en cinco alcaldías

El listado exacto de los lugares beneficiados revela una distribución específica según la cantidad de proyectos aprobados. Xochimilco lideró con 140 certificados, mientras que Milpa Alta recibió 25. Las alcaldías de Tláhuac, Tlalpan y Magdalena Contreras compartieron el resto, cada una con 17 certificados otorgados.

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Las categorías reconocidas son variadas e incluyen talleres comunitarios, transporte local, parques, gastronomía, actividades de aventura o naturaleza, medicina tradicional, hospedaje y recorridos culturales. Este esfuerzo busca formalizar y validar servicios que operan directamente bajo la gestión de grupos locales.

Diferenciación y autenticidad local

Clara Brugada explicó que el propósito central del distintivo es garantizar certeza al visitante sobre el impacto social de su visita. Según señaló la jefa de Gobierno, el sello asegura que cada actividad generada por el turismo beneficie directamente a la comunidad organizada.

Brugada calificó a los propietarios de estos negocios como embajadores auténticos de la ciudad. Los destacó como guardianes de la memoria histórica, protectores de la biodiversidad local y narradores de una riqueza cultural que se remonta a siglos atrás.

Evaluación de más de 100 indicadores

El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza, detalló que el requisito fundamental es que los dueños, cooperativas o colectivos sean miembros reales de la comunidad o autoridades agrarias locales.

Ramírez Mendoza subrayó que el proceso no es solo un reconocimiento, sino una verificación estricta. Los proyectos debieron construir expedientes y superar una evaluación con más de 100 indicadores para acreditar la calidad del servicio.

Validez hasta 2030 y conservación ecológica

Estos certificados tendrán una vigencia establecida hasta el año 2030. Durante ese periodo, los titulares deben cumplir con tareas específicas de mejora continua para poder renovar la certificación en la fecha límite indicada.

El objetivo estratégico de Fonatur es utilizar estas herramientas para conservar ecosistemas como las chinampas y los bosques, evitando su lotificación. Ramírez afirmó que el turismo debe convertirse en una alternativa económica sólida que preserve la cultura lacustre, de montaña y agrícola local.