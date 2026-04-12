Ciudad de México: Congestión Vial Crónica y Soluciones Urgentes para la Movilidad

La Ciudad de México enfrenta una crisis de movilidad con altos niveles de congestión, infraestructura deficiente y un sistema de transporte público saturado. Un análisis revela que la capital mexicana lidera en congestión vial a nivel mundial, con graves consecuencias en tiempo, salud y economía. Se proponen soluciones integrales para mejorar la movilidad urbana.

La Ciudad de México se enfrenta a una crisis de movilidad sin precedentes, caracterizada por un tráfico extremo, infraestructura insuficiente, mantenimiento deficiente, cierres inesperados, obras y un sistema saturado. Todo esto genera largos tiempos de traslado, una creciente contaminación y un desgaste urbano significativo. Con más de 6.

5 millones de vehículos circulando diariamente en la capital, la Ciudad de México se posiciona lamentablemente entre las ciudades con los mayores niveles de congestión vial a nivel mundial. Esta situación impacta directamente en la calidad de vida de sus habitantes, afectando su tiempo, su salud y su bienestar general.\Un estudio reciente, realizado por una empresa holandesa especializada en tecnologías de geolocalización que clasifica el nivel de congestión en cientos de ciudades del mundo, revela que la Ciudad de México ocupa el primer lugar en congestión vial global. Este análisis exhaustivo se basa en una serie de indicadores clave, incluyendo tiempos de viaje, velocidades promedio y emisiones contaminantes, y busca contribuir a una mejor comprensión de la complejidad de la movilidad urbana para proponer soluciones efectivas. Según este informe, los automovilistas mexicanos pierden un promedio alarmante de 152 horas al año atrapados en el tráfico, una cifra que evidencia el grave problema. Esto se traduce en que un habitante de la Ciudad de México pasa aproximadamente un 66 por ciento más de tiempo en su automóvil, lo que significa que un viaje que teóricamente debería tomar 45 minutos puede extenderse hasta 1 hora y 14 minutos. Lo más preocupante es que, según las proyecciones, esta problemática se incrementa anualmente en un 7 por ciento, augurando un futuro aún más desafiante en términos de movilidad.\A pesar de la existencia de una red de transporte masivo, como el Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Metrobús, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que, en diciembre de 2024, más de 170 millones de pasajeros utilizaron el transporte público en la Ciudad de México. Sin embargo, la oferta de transporte público sigue siendo lamentablemente insuficiente para satisfacer la creciente demanda de una población en constante crecimiento. La saturación del sistema, en todas sus modalidades, ha generado tiempos de traslado excesivos e impredecibles, impactando negativamente la productividad de la fuerza laboral, el bienestar de la población y el desarrollo económico de la ciudad. El impacto ambiental de las congestiones vehiculares y el aumento anual del parque vehicular privado tienen serias consecuencias en la salud respiratoria de los capitalinos, especialmente durante la temporada de invierno y en épocas de contingencia ambiental. Esto genera la emisión de gases contaminantes, como el monóxido de carbono, que provocan severos problemas bronquiales, exacerbando condiciones preexistentes y aumentando el riesgo de enfermedades respiratorias, incluyendo neumonías. Durante epidemias de influenza, la situación se agrava, afectando especialmente a pacientes asmáticos, menores de edad y adultos mayores de 70 años, lo que puede llevar a la exacerbación de cuadros clínicos graves y poner en riesgo la salud de los más vulnerables. Otro aspecto poco considerado es el estrés derivado del tráfico y la saturación del transporte público, que impacta directamente en el comportamiento y el estado emocional de las personas, afectando negativamente sus relaciones interpersonales, familiares y laborales.\Un estudio realizado en 2024, revela que el 18 por ciento de quienes viven y trabajan en la Ciudad de México experimentan estrés significativo durante sus traslados. Esta cifra se incrementa considerablemente entre quienes se desplazan desde municipios conurbados y el Estado de México. Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, un factor clave en la complejidad de la movilidad es el impacto en las personas de menor ingreso, muchas de las cuales residen en la capital y su área metropolitana. Estas personas destinan una alta proporción de sus ingresos y un tiempo considerable al transporte, enfrentándose además a inseguridad e ineficiencia. En conclusión, es esencial abordar de manera urgente y efectiva la ineficiencia en la movilidad de la Ciudad de México. Es imperativo que el gobierno de la ciudad, en conjunto con sus instituciones, se reúna con ingenieros y técnicos especializados en movilidad urbana para analizar, estudiar y elaborar un programa integral que contemple nuevos esquemas y soluciones efectivas. Tal iniciativa, basada en un análisis profundo y con visión de futuro, debería adquirir el estatus de 'Política Pública' con un enfoque claro en su financiamiento y aplicación. Querido lector, le invito a reflexionar sobre estos temas y a sumar cualquier aporte que considere necesario para encontrar soluciones efectivas y transformar la movilidad en la Ciudad de México.\Proponemos como medida urgente revisar los espacios de rodamiento y verificar calles y avenidas, a las que se les han restado carriles por diversas razones, lo que afecta la fluidez del tráfico. Es fundamental la revisión de los topes que actualmente están ubicados sin un reglamento claro; estos varían en altura, anchura y forma, situación que puede generar confusiones y peligros para los conductores. También es imprescindible inspeccionar la carpeta asfáltica, toda vez que diversas e importantes vías de la ciudad presentan baches que se amplían semana tras semana sin que se realicen las correcciones necesarias. Proponemos además la actualización de la red de semáforos en la ciudad. ¿Sabía usted que esta no ha recibido correcciones ni modificaciones significativas en más de 30 años? Es urgente evaluar su funcionamiento y actualizarla acorde a las necesidades y los avances tecnológicos. Otra acción relevante es la revisión exhaustiva de los permisos vehiculares, buscando una regulación más eficiente y sostenible. Debe realizarse la evaluación integral del transporte público en todas sus modalidades, comenzando con la red fundamental, el Metro. El reglamento de tránsito debe aplicarse de manera efectiva y rigurosa en lo que respecta a estacionamientos prohibidos, cruces interrumpidos y otras infracciones de los automovilistas que obstaculizan el libre tránsito. Es fundamental que la autoridad correspondiente garantice que los agentes de tránsito actúen para la solución de problemas y con total probidad, evitando prácticas corruptas que agraven aún más la situación. Respecto a los peatones, es esencial promover el cruce de personas en las esquinas y no a la mitad de la calle, para garantizar su seguridad y mejorar el flujo vehicular, priorizando siempre la seguridad vial





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