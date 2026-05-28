Ciudad de México despliega estrategia de derechos humanos para el Mundial 2026

La capital de México ha anunciado un plan de 133 acciones y 50 puntos de atención con enfoque en derechos humanos para el Mundial 2026, que incluye prevención de trata, violencia de género, discriminación, salud mental y sostenibilidad ambiental, con el objetivo de generar un legado permanente.

La Ciudad de México se prepara para el Mundial 2026 con una estrategia integral denominada Juego Limpio, Sociedad Justa, que despliega 133 acciones agrupadas en seis ejes de derechos humanos y 50 Puntos Mundialistas de Juego Limpio.

El plan, que inicialmente contemplaba 119 medidas, ha sido ampliado y es coordinado por 46 secretarías y dependencias gubernamentales. Los ejes prioritarios incluyen la prevención de la trata de personas, la erradicación de la violencia de género, la lucha contra la discriminación, la protección de la infancia, la salud mental y la sostenibilidad ambiental.

Hasta el momento, se reportan avances significativos como la capacitación de más de 61 mil servidores públicos, 19 mil personas en prevención de trata, la cobertura de más de 20 mil mujeres con campañas contra la violencia de género y la suspensión de 15 espacios de hospedaje por incumplimientos vinculados a riesgos de trata. Los 50 Puntos Mundialistas funcionarán como centros de atención durante festivales y actividades masivas, ofreciendo orientación, primeros auxilios médicos y psicológicos, búsqueda de personas, protección civil, apoyo a infancias y canalización de denuncias.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, enfatizó que el objetivo es que el evento deportivo deje un legado permanente y no solo acciones temporales. Subrayó la necesidad de construir un Mundial con derechos plenos, sin homofobia, racismo, clasismo, xenofobia, machismo ni discriminación.

Ante los riesgos recurrentes identificados en grandes eventos internacionales, como el aumento de discursos de odio, violencia contra mujeres y niñas, vulneración de derechos de las infancias, problemas de salud mental, abuso de sustancias e impacto ambiental, la administración capitalina ha diseñado respuestas específicas. En materia de trata de personas, se implementó un protocolo interinstitucional junto con organismos internacionales, la campaña Mundial sin Trata y el programa Hospedaje Seguro, con más de mil cartillas preventivas distribuidas en hoteles y alojamientos temporales.

La estrategia involucra a 53 instituciones, incluidas las 16 alcaldías, y prevé que más de la mitad de las acciones permanezcan después del Mundial, consolidando infraestructura, capacidades y coordinación institucional. En el combate a la violencia de género, se han realizado 230 jornadas territoriales, opera un grupo de 76 mujeres policías especializadas y se estableció un convenio con tiendas Oxxo para habilitar puntos de apoyo a mujeres en situación de riesgo.

Para la comunidad LGBTTTIQ+, se crearán 20 espacios seguros en corredores de alta afluencia, se capacitará a policías turísticos y se utilizarán brazaletes con la bandera arcoíris para elementos de seguridad. En salud comunitaria, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) desplegará brigadas con primeros auxilios psicológicos, orientación en salud mental, pruebas gratuitas de VIH, sífilis y hepatitis C, distribución de condones y atención ante crisis emocionales o intoxicaciones.

Finalmente, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) ha firmado acuerdos con asociaciones de hoteles, restaurantes, bares y empresas de seguridad privada para reforzar protocolos de inclusión y capacitación, y se impulsarán campañas públicas contra el racismo y la discriminación en espacios deportivos y de convivencia





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