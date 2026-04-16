Ciudad de México Experimentará Calor Intenso y Cielos Mayormente Despejados este 16 de Abril de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica un jueves 16 de abril de 2026 con temperaturas elevadas y baja probabilidad de lluvias en la Ciudad de México. Una circulación anticiclónica y el inicio de una onda de calor marcarán la jornada, acompañada de vientos que podrían generar tolvaneras.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido un pronóstico para este jueves 16 de abril de 2026, indicando que la Ciudad de México experimentará condiciones atmosféricas mayormente estables. Se espera un cielo parcialmente nublado, con una escasa probabilidad de precipitaciones.

Aunque los chubascos podrían concentrarse en estados colindantes como el Estado de México e Hidalgo, en la capital del país solo se anticipan lluvias de carácter aislado, sin que se prevean acumulados significativos que pudieran generar alguna afectación destacable. La atención principal se centrará en el aumento de las temperaturas. El factor predominante de la jornada será el calor. Una circulación anticiclónica, que se posicionará en niveles medios de la atmósfera, mantendrá temperaturas elevadas en una extensa porción del territorio nacional. Esta situación favorecerá el inicio de una onda de calor que impactará diversas zonas del país, incluyendo el Valle de México. Como consecuencia, se anticipa un ambiente que oscilará entre cálido y caluroso a lo largo del día en la capital, con sensaciones térmicas que podrían percibirse como aún mayores, especialmente en las áreas urbanas con mayor densidad poblacional. Adicionalmente, se pronostican vientos con una componente variable, cuya velocidad se situará entre 10 y 20 kilómetros por hora. No obstante, no se descartan rachas que podrían alcanzar hasta los 50 kilómetros por hora, lo cual podría propiciar la formación de tolvaneras o el levantamiento de polvo en distintas zonas de la ciudad, generando incomodidad y afectando la visibilidad en algunos puntos. Estas condiciones, al combinarse con el intenso calor y la considerable radiación solar prevista, podrían tener un impacto en la calidad del aire, propiciando un ambiente más seco y potencialmente irritante para las vías respiratorias. Ante este panorama, las autoridades sanitarias y de protección civil han emitido una serie de recomendaciones para que la población pueda mitigar los efectos adversos del calor. Es fundamental mantenerse bien hidratado, consumiendo agua de manera constante, incluso si no se experimenta sed. Se aconseja evitar la exposición prolongada al sol, particularmente durante las horas de mayor intensidad, que abarcan el periodo entre las 11:00 y las 16:00 horas. La elección de la vestimenta también juega un papel crucial: se recomienda el uso de ropa ligera, de colores claros y preferentemente confeccionada con tejidos naturales como el algodón, que permiten una mejor transpiración. El uso de protector solar con un Factor de Protección Solar (FPS) adecuado es indispensable, y se debe reaplicar cada pocas horas para mantener su efectividad. Permanecer en lugares frescos y bien ventilados, especialmente durante los momentos más calurosos del día, es otra medida preventiva importante. Se desaconseja realizar actividades físicas intensas al aire libre en las horas punta de calor. Se hace un llamado especial a prestar atención a los grupos más vulnerables, como niños, adultos mayores y personas que padezcan enfermedades crónicas, quienes pueden ser más susceptibles a los efectos del calor. Por último, se recuerda enfáticamente la prohibición de dejar personas o mascotas al interior de vehículos cerrados, ya que la temperatura dentro de un automóvil puede ascender peligrosamente en cuestión de minutos, representando un riesgo vital





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