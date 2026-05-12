Ciudad de México, fuertes lluvias causan inundaciones y consecuencias en inmediaciones de la presa Becerra

Amplía sobre la secuela de las fuertes lluvias en Ciudad de México, incluyendo la desbordamiento de la presa Becerra y la afectación de las inmediaciones de Jajalpa. También hay noticias de una pipa de gas atrapada en un encharcamiento y la Alerta de Lluvia Amarilla en varias demarcaciones.

Continuidad actual del noticiero noticioso ha sido sobresaltadora, con fuertes lluvias en Ciudad de México causando inundaciones en las inmediaciones de la presa Becerra. Como resultado, las calles se han visto afectadas por agua y basura saliendo a las calles.

También hay noticias de una pipa de gas atrapada en un encharcamiento en Tlalpan, bloqueando un vehículo y causando preocupación. Además, hay una Alerta de Lluvia Amarilla en varias demarcaciones, advirtiendo sobre posibles encharcamientos, corrientes de agua y caída de ramas y árboles





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