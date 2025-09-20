Ciudad de México: Propuesta para incluir la pobreza energética en la Ley Ambiental

La diputada Paula Pérez del Partido Verde propone modificar la Ley Ambiental de la Ciudad de México para reconocer la pobreza energética y garantizar el acceso a servicios energéticos básicos para todos los ciudadanos. La iniciativa busca generar diagnósticos, diseñar políticas públicas y priorizar soluciones en zonas vulnerables para una transición energética justa.

La energía es un derecho fundamental, no un lujo, y la Ciudad de México busca asegurar el acceso a ella para todos sus habitantes. La diputada del Partido Verde , Paula Pérez, ha presentado una propuesta crucial en el Congreso local para incorporar la definición de pobreza energética en la Ley Ambiental de la Ciudad de México.

Esta iniciativa representa un paso significativo hacia el reconocimiento legal de la pobreza energética, permitiendo la creación de diagnósticos precisos, el diseño de políticas públicas específicas y la priorización de soluciones en las zonas más vulnerables de la capital. El objetivo primordial es avanzar hacia una transición energética justa e inclusiva, que no deje a nadie rezagado y que garantice la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, sin importar su ubicación geográfica. La propuesta de ley busca garantizar que todos los hogares tengan acceso a los servicios energéticos mínimos necesarios para una vida digna. Esto abarca aspectos esenciales como el acceso a la electricidad para iluminación, calefacción, ventilación y refrigeración; el acceso a agua caliente; la capacidad de cocinar con una estufa y el acceso a tecnologías de la información. La iniciativa reconoce que la pobreza energética no se limita a la falta de infraestructura, sino que también se manifiesta cuando las familias, a pesar de tener acceso a servicios como electricidad y gas, no pueden pagar las facturas, experimentan cortes frecuentes o utilizan equipos ineficientes que ponen en riesgo su salud y bienestar. La diputada enfatizó que esta situación afecta a un porcentaje significativo de la población capitalina. A pesar de que casi todos los hogares en la Ciudad de México tienen acceso a electricidad, un preocupante 19% carece de agua caliente, un 6% no tiene refrigerador y un 3% no cuenta con estufa. Estas cifras revelan una realidad de exclusión silenciosa que profundiza las desigualdades urbanas. La propuesta se fundamenta en la urgencia de abordar esta problemática de manera integral. La diputada Paula Pérez subrayó que esta iniciativa no es una mera idea, sino una respuesta concreta a una realidad palpable en las calles, colonias, pueblos y barrios originarios de la ciudad. Se busca dejar atrás la concepción de que el acceso a la energía es un privilegio y reconocerlo como un derecho fundamental, que debe ser garantizado con un enfoque de justicia, equidad y sostenibilidad. La diputada concluyó destacando la necesidad de un cambio de paradigma, donde la energía, vital para el desarrollo humano, sea accesible para todos





LaCronicaDeHoy / 🏆 34. in MX Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Pobreza Energética Ley Ambiental Ciudad De México Partido Verde Derechos Humanos

México Últimas Noticias, México Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

¿Qué significa tu antigüedad en una empresa en México, según la Ley Federal del Trabajo?Esto es lo que debes saber sobre la prima de antigüedad

Leer más »

“Máxima alerta viernes, sábado y domingo para México”: Mhoni Vidente advierte sobre una terrible tragedia y confiesa estar nerviosa'Viene algo muy fuerte para la Ciudad de México, para México', declaró la reconocida vidente cubana

Leer más »

Así se vive el segundo Simulacro Nacional en Ciudad de MéxicoEste viernes 19, se lleva a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025 con hipótesis de sismo de 8.1.; por primera vez, el Sistema de Alertamiento Masivo enviará un SMS a celulares

Leer más »

Así se vive el segundo Simulacro Nacional en Ciudad de MéxicoEste viernes 19, se lleva a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025 con hipótesis de sismo de 8.1.; por primera vez, el Sistema de Alertamiento Masivo envió un SMS a celulares

Leer más »

Simulacro Nacional 2025: Ciudad de México se prepara ante sismo de gran magnitudLa Ciudad de México llevó a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025 este viernes, a las 12 del día. Autoridades, cuerpos de emergencia y la población participaron en este ejercicio de prevención simulando un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Michoacán. Se activaron protocolos y se instaló un Comité de Emergencia para evaluar la capacidad de respuesta.

Leer más »

Así se vivió el segundo Simulacro Nacional en Ciudad de MéxicoEste viernes 19, se llevó a cabo el Segundo Simulacro Nacional 2025 con hipótesis de sismo de 8.1.; por primera vez, el Sistema de Alertamiento Masivo envió un SMS a celulares

Leer más »