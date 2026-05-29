Ciudad de México se prepara para el Mundial 2026 con retos en gestión de residuos

A 13 días del Mundial de Fútbol 2026 en la CDMX, la capital enfrenta el desafío de manejar un incremento de 7,700 toneladas diarias de residuos, con solo 1,129 botes públicos reportados. Las autoridades implementan medidas como nuevos camiones y módulos de separación, pero la falta de infraestructura en varias alcaldías genera dudas sobre la preparación.

Faltan 13 días para la inauguración del Mundial de Fútbol 2026 en la Ciudad de México, un evento que promete atraer a aproximadamente 5.5 millones de visitantes.

Sin embargo, la capital enfrenta un desafío mayúsculo en materia de gestión de residuos, pues cuenta con apenas mil 129 botes públicos de residuos registrados en sus calles, según datos proporcionados por las autoridades locales. La Razón, una publicación local, informó que la ciudad asegura estar preparada para enfrentar el incremento de desechos durante el torneo, que se realizará del 11 de junio al 19 de julio.

Estudios científicos advierten que la huella de carbono generada por el fútbol mundial es de entre 64 y 66 millones de toneladas de CO2 cada año, lo que añade presión a las metas ambientales del evento. La Ciudad de México, que será sede de cinco partidos, incluido el inaugural en el Estadio Ciudad de México, espera un flujo masivo de personas.

Durante el periodo mundialista, se estima que habrá cerca de 17 millones de personas en la capital: los 5.5 millones de turistas nacionales e internacionales, los 2.3 millones de personas que diariamente transitan por la ciudad y los más de 9.2 millones de habitantes residentes. De acuerdo con datos de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), cada persona genera en promedio 1.4 kilos de residuos al día.

Si esa cifra se multiplica por los 5.5 millones de visitantes estimados, el resultado equivale a 7.7 millones de kilos de residuos diarios adicionales, es decir, alrededor de siete mil 700 toneladas extra cada día. Actualmente, la ciudad genera cerca de 12 mil toneladas diarias de residuos sólidos urbanos, por lo que durante el Mundial la cifra podría elevarse hasta las 19 mil 700 toneladas al día, equivalente al peso de poco más de dos Monumentos a la Revolución.

El gobierno capitalino, a través de la Agencia de Gestión Integral de Residuos (AGIR), ha implementado medidas para mitigar este impacto. Su titular, Juan Carlos Castillo Cruz, afirmó que la ciudad está lista para la recepción y gestión de los residuos generados. Se han incorporado 100 nuevos camiones de recolección al parque vehicular de las alcaldías y se ha ampliado la planta de compostaje de Bordo Poniente para cubrir una mayor recepción de residuos orgánicos.

Sin embargo, la situación es desigual entre las demarcaciones. Una solicitud de transparencia a las 16 alcaldías y a la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) reveló que la mayoría no cuenta con botes públicos suficientes o desconoce cuántos tiene. Benito Juárez concentra mil 120 unidades, mientras que Cuajimalpa apenas nueve, y otras como Azcapotzalco, Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco señalaron no contar con ninguno.

La ausencia se debe, según las autoridades, al mal uso de estos sitios, que a menudo se convierten en tiraderos irregulares. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) reconoce el impacto ambiental de un Mundial y ha impulsado una Estrategia de Sostenibilidad y Derechos Humanos para la Copa Mundial 2026. En ella, se insta a las 16 ciudades sede a reducir residuos, fomentar la gestión circular de los recursos y fortalecer infraestructura sustentable vinculada al torneo.

Las medidas incluyen sistemas de clasificación, reutilización, compostaje y reciclaje, así como campañas para promover la separación de residuos entre asistentes y organizadores. No obstante, la FIFA no detalla metas concretas, métricas obligatorias o cantidades específicas de reducción que deban cumplir las ciudades. Ante ello, Castillo Cruz explicó que la estrategia se concentrará en puntos de alta afluencia, como el Estadio Ciudad de México, el Fan Fest del Zócalo capitalino y los Festivales Futboleros organizados por el gobierno.

En la reapertura del estadio ya se instalaron separadores diferenciados de residuos dentro y alrededor del predio, que cuenta con su propio plan de manejo. En el Fan Fest se instalarán módulos especiales de separación con iconos y textos en inglés y español para orientar a los visitantes extranjeros. La limpieza continuará a cargo de la Sobse.

El reto es monumental: gestionar un incremento del 60% en la generación diaria de residuos durante un mes, mientras se carece de infraestructura básica en muchas zonas. La ausencia de botes públicos no solo afecta la limpieza, sino que puede generar focos de contaminación y enfermedades.

La dependencia de soluciones temporales como módulos especiales y más camiones de recolección podría no ser suficiente si no se aborda la raíz del problema: la falta de cultura de separación y la insuficiencia de contenedores en espacios públicos. El Mundial de 2026 es una oportunidad para que la Ciudad de México demuestre su capacidad de organización, pero también un recordatorio de las carencias que persisten en la gestión de residuos urbanos.

Las autoridades confían en que las medidas implementadas serán efectivas, pero el escepticismo persiste entre organizaciones ambientales y ciudadanos que ven con preocupación el impacto ecológico de un evento de esta magnitud





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