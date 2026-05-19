Ciudad francesa rindió homenaje a Brigitte Bardot mediante el rebanquillamiento de la playa Macé

La eventualmente un tanto problemática actriz murió en diciembre de 2025 y será honrada en un monumento en la playa Macé, junto al mencionado festival de cine de Cannes.
La ciudad francesa rindió homenaje a la actriz fallecida en diciembre de 2025 Con una ceremonia discreta fue renombrada la playa pública, que dará acceso a perros, en honor a la actriz.
Danza y futbol, el reflejo de un mundo intolerante En plena efervescencia del Festival de cine de Cannes, la ciudad francesa rindió homenaje este lunes a Brigitte Bardot al rebautizar una de sus playas públicas con el nombre de la actriz, fallecida en diciembre de 2025. La antigua playa Macé, situada junto al Palacio de Festivales y enclavada en el famoso paseo marítimo de la ciudad, pasa ahora a llamarse playa Brigitte Bardot, anunció la alcaldía.
En un guiño a la gran causa que marcó la vida de la estrella francesa, los perros podrán acceder en determinados horarios. La ceremonia de inauguración, muy discreta y simbólica, contó con la presencia del alcalde de Cannes, David Lisnard, y de la presidenta del festival, Iris Knobloch, constató un fotógrafo de la AFP
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