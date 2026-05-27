Ciudadano estadounidense deportado inicia batalla legal para probar su nacionalidad y regresar a EE.UU.

Un hombre con ciudadanía estadounidense enfrenta una demanda contra autoridades de EE.UU. tras ser deportado a México, donde busca demostrar su nacionalidad y obtener una compensación por los daños de su detención y expulsión.

Se juega una parte crucial de su historia. En una corte federal podría comenzar a definirse el destino de la demanda interpuesta por un ciudadano estadounidense contra autoridades de Estados Unidos.

El proceso nació tras su detención el pasado 8 de abril en un puesto de control en Texas, mientras se dirigía a su trabajo. Desde entonces, su vida quedó suspendida entre dos países y dos versiones irreconciliables. Él asegura que durante la detención intentó demostrar su ciudadanía en repetidas ocasiones, argumentando que llevaba sus documentos y ofreció mostrar pruebas desde su teléfono o su domicilio.

Según su relato, dijo a los agentes que tenía su acta de nacimiento y su número de seguro en su casa, que podía mostrar una foto, pero no fue escuchado y se burlaron de él. Tras su deportación, fue trasladado a México, donde reencontró a su familia en Aguascalientes.

Sin embargo, el regreso no cerró el caso, sino que inició una nueva etapa: la batalla legal. Su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, indicó que el caso podría entrar en un punto decisivo esta semana con una audiencia ante un juez federal. La defensa busca que Morales pueda regresar a Estados Unidos presentando su acta de nacimiento como prueba de ciudadanía, además de una compensación por los daños sufridos durante la detención y deportación.

Su madre también presentó un testimonio escrito sobre el impacto en la familia. Morales, quien también tiene ciudadanía mexicana, no nació en Estados Unidos y recientemente solicitó al tribunal un plazo de 30 días para verificar su nacionalidad. Mientras tanto, permanece en México a la espera de que la justicia determine si su historia es la de un migrante más o la de un ciudadano estadounidense que nunca debió ser expulsado de su país





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