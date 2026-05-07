Ciudadanos de Salamanca solicitan intervención urgente para regular estacionamientos de motocicletas en el Mercado Tomasa Esteves

Habitantes y comerciantes de Salamanca demandan a la Dirección de Vialidad la organización de espacios para motos para evitar cobros irregulares y el caos vehicular en el centro.

En la ciudad de Salamanca , Guanajuato , se ha desatado una creciente preocupación entre los ciudadanos y comerciantes que frecuentan las inmediaciones del mercado municipal Tomasa Esteves.

El núcleo del problema radica en la urgente necesidad de un reordenamiento vial eficiente, específicamente en lo que respecta a la delimitación y regulación de los espacios destinados al estacionamiento de motocicletas. En los últimos tiempos, se ha observado con alarma cómo diversos sectores de la vía pública han sido apropiados de manera irregular, convirtiéndose en zonas de estacionamiento improvisadas que no cuentan con el aval de las autoridades competentes.

Esta situación ha derivado en el surgimiento de cobros arbitrarios realizados por particulares, quienes se han adueñado de espacios públicos para lucrar con el resguardo de las unidades, generando un clima de incertidumbre y malestar entre los usuarios de estos vehículos. La problemática se intensifica particularmente en las calles Sánchez Torrado y 5 de Mayo, donde el flujo vehicular es considerablemente alto.

De acuerdo con los testimonios recogidos, la falta de una señalización clara y de una zonificación establecida por la Dirección de Vialidad ha permitido que el caos se apodere de la zona. Algunos ciudadanos han señalado que, si bien la seguridad de las motocicletas es una prioridad y el cobro por vigilancia podría ser aceptable si estuviera regulado, la actual dispersión de los puntos de estacionamiento es insostenible.

El ciudadano Rodrigo Montoya enfatizó que el problema no es la existencia de estacionamientos en sí, sino la falta de un plan ordenado. Actualmente, existen fragmentos de cuadras tomados al azar, lo que no solo reduce drásticamente la disponibilidad de lugares para automóviles, sino que también provoca confusión constante entre los conductores que intentan navegar por el área, complicando la logística de transporte en el corazón comercial de la ciudad.

Por otro lado, el impacto económico es ya evidente para quienes mantienen sus negocios dentro del mercado Tomasa Esteves. María Guadalupe Hernández, una cliente frecuente del centro de abastos, relató que la experiencia de realizar compras se ha vuelto una tarea agotadora debido a la dificultad extrema para encontrar un lugar donde estacionar su vehículo.

Según su relato, la proliferación de espacios apartados ilegalmente para motos o la presencia de personas que se adueñan de la calle han provocado que muchos clientes prefieran desistir de su visita y buscar alternativas en otros establecimientos fuera de la zona. Esta fuga de consumidores representa una pérdida económica directa para los comerciantes locales, quienes ven cómo sus ventas disminuyen a medida que el acceso al mercado se vuelve más complicado y estresante para el público en general.

Ante este panorama, se ha hecho un llamado enérgico a las autoridades municipales y, específicamente, a la Dirección de Vialidad para que intervengan de manera inmediata. La solicitud ciudadana es clara: se requiere una revisión exhaustiva de los espacios que operan actualmente sin regulación y la implementación de un esquema formal de estacionamientos para motocicletas.

Los solicitantes proponen que se definan áreas específicas, debidamente señalizadas y supervisadas, que permitan optimizar el uso del espacio público sin perjudicar a los automovilistas ni a los peatones. Se argumenta que un ordenamiento vial estratégico no solo resolvería el conflicto del estacionamiento, sino que también mejoraría la seguridad vial y fomentaría el crecimiento económico del mercado municipal al hacer que la zona sea nuevamente accesible y atractiva para todos los habitantes de Salamanca.

Finalmente, la comunidad espera que el gobierno municipal tome cartas en el asunto antes de que el desorden vial se vuelva irreversible. La gestión del espacio público es una responsabilidad gubernamental que, de no atenderse, permite la proliferación de mafias locales de cobro y el deterioro de la convivencia ciudadana.

El reordenamiento del mercado Tomasa Esteves es visto no solo como una mejora logística, sino como un acto de justicia para los comerciantes que dependen de la afluencia de gente y para los ciudadanos que exigen el respeto a las normativas de vialidad y el uso correcto de las calles. La esperanza reside en que la autoridad actúe con firmeza y rapidez, estableciendo reglas claras que garanticen la movilidad y el orden en una de las zonas más vitales de la ciudad





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