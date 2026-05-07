Ciudadanos de San José de Iturbide toman cartas en el asunto y reparan carretera ante el olvido municipal

Ante la negligencia del gobierno municipal de San José de Iturbide, los habitantes de La Yerbabuena y Los Encinos se organizaron para realizar trabajos de bacheo, demostrando que la unión comunitaria puede suplir la falta de apoyo gubernamental.

En el corazón del estado de Guanajuato , específicamente en la zona de San José de Iturbide, se ha manifestado un creciente sentimiento de frustración entre los residentes de la comunidad de La Yerbabuena .

Durante más de un año, los habitantes de esta localidad, junto con sus vecinos de la comunidad de Los Encinos, han mantenido una lucha constante y agotadora para solicitar la rehabilitación de la carretera que conecta a ambas poblaciones. Esta vía, fundamental para el traslado de personas, el transporte de productos agrícolas y el acceso a servicios básicos, se encontraba en un estado de deterioro alarmante.

Los baches profundos y el desgaste del pavimento no solo dificultaban el tránsito diario, sino que representaban un riesgo constante de accidentes vehiculares y daños mecánicos para quienes se veían obligados a circular por ella. A pesar de que las solicitudes fueron presentadas de manera formal y reiterada ante las autoridades del Gobierno Municipal, la respuesta fue un silencio administrativo absoluto y una negativa implícita que dejó a los pobladores en una situación de total vulnerabilidad e incertidumbre.

La paciencia de la comunidad llegó a su límite cuando se dieron cuenta de que la ayuda oficial no llegaría en el corto ni mediano plazo. Ante este escenario de abandono, los residentes de La Yerbabuena decidieron dejar de esperar y comenzaron a organizar un plan de acción independiente.

Gracias a la generosidad de un particular, quien donó el material asfáltico necesario para el bacheo, y al espíritu de colaboración de los vecinos, se inició una jornada de trabajo colectivo que ejemplifica la fuerza de la organización social. El proceso no fue sencillo, ya que requirió una coordinación logística minuciosa. Se gestionó el uso de maquinaria pesada para poder extender el material de manera uniforme y compactarlo correctamente sobre la superficie dañada.

Lo más destacable de esta iniciativa fue la participación inclusiva; no solo los hombres adultos se involucraron en las labores más pesadas, sino que mujeres y niños también contribuyeron activamente en la limpieza de los baches, retirando escombros y basura para asegurar que el asfalto se adhiriera correctamente al suelo, transformando una tarea ardua en un evento de cohesión comunitaria. Este esfuerzo ciudadano no solo busca solucionar un problema vial, sino que también funciona como una denuncia pública contra la falta de interés y la apatía que el gobierno de San José de Iturbide ha mostrado hacia las zonas rurales.

Según testimonios de los pobladores, la negligencia en el mantenimiento de la carretera es solo una muestra de un patrón más amplio de desatención. Los habitantes señalan que existen múltiples solicitudes de apoyo para otros servicios básicos y mejoras de infraestructura que han sido sistemáticamente ignoradas por la administración municipal.

Al tomar cartas en el asunto y ejecutar los trabajos por su propia cuenta, la comunidad envía un mensaje contundente a sus gobernantes: la capacidad de autogestión es una respuesta necesaria cuando las instituciones fallan en su deber primordial de servir al ciudadano. La rehabilitación de la carretera es ahora una realidad tangible que permite una vialidad más segura y transitable, facilitando el flujo de visitantes y mejorando la calidad de vida de quienes residen en La Yerbabuena y Los Encinos.

Finalmente, es imperativo reflexionar sobre las implicaciones de que una comunidad tenga que asumir responsabilidades que legal y presupuestariamente corresponden al Estado. Si bien es loable el espíritu de solidaridad y la capacidad de organización de los vecinos, el hecho de que tengan que recurrir a donaciones privadas y trabajo voluntario para obtener una calle transitable pone de manifiesto una falla grave en la gestión de los recursos públicos.

La carretera ya no es el mismo camino peligroso de hace unos meses, pero la cicatriz de la indiferencia gubernamental persiste. Este caso sirve como un recordatorio de que la infraestructura rural es vital para el desarrollo económico y social de la región, y que el descuido de las vías de comunicación es, en esencia, un descuido de la gente que habita y trabaja la tierra.

La esperanza de los pobladores es que este acto de valentía y organización sirva para despertar el interés de las autoridades y que, en el futuro, el apoyo municipal llegue de manera proactiva y no solo como una reacción al hartazgo ciudadano





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