Turenscape presenta el modelo de ciudades esponja en la cuenca Lerma-Santiago para gestionar inundaciones y contaminación mediante soluciones basadas en la naturaleza y conocimientos ancestrales.

El Centro de Diseño de Ecociudades de Turenscape ha presentado una iniciativa estratégica para transformar la infraestructura hidráulica y urbanística de México, enfocada en recuperar la capacidad natural del territorio. Este modelo busca que el suelo absorba, retenga y aproveche el agua en lugar de expulsarla rápidamente, integrando conocimientos ancestrales con tecnología moderna para abordar crisis hídricas y ambientales en las zonas urbanas.

Diagnóstico Ambiental en el Río Lerma-Santiago

La propuesta se desarrolló durante una visita técnica a las zonas cercanas al río Lerma-Santiago, donde se observaron condiciones críticas de deterioro ambiental y social. Un representante de Turenscape advirtió sobre la severa contaminación del río, señalando que el agua presenta malos olores y afecta gravemente la biodiversidad local. Esta evaluación directa permitió intercambiar experiencias con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y autoridades mexicanas sobre la aplicación de este modelo en la cuenca.

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Los especialistas detectaron que las comunidades de la región enfrentan simultáneamente problemas de contaminación, inundaciones y sequías. Estos desafíos exigen modificar la manera en que las sociedades se relacionan con el agua y la naturaleza, superando enfoques tradicionales que han tratado a las inundaciones como enemigos a eliminar mediante infraestructura gris. La visita evidenció la urgencia de implementar soluciones que detengan la degradación de los hábitats y mejoren la calidad de vida de los habitantes.

Crítica a la Infraestructura Convencional y Soluciones Naturales

El director general de Turenscape explicó que el modelo de ciudades esponja trata de revertir la lógica de desalojar los escurrimientos lo más rápido posible. Esta práctica tradicional no resuelve el problema, solo lo agrava y traslada las consecuencias negativas a otras comunidades vecinas. En contraste, la iniciativa busca utilizar el poder de la naturaleza para desarrollar una solución centrada en las cuencas y las comunidades, permitiendo que el territorio contribuya a regular los escurrimientos desde su origen.

Este enfoque representa una alternativa sostenible para atender los desafíos relacionados con el agua, especialmente ante los efectos del cambio climático como las inundaciones severas, las sequías, el aumento del nivel del mar y la pérdida de hábitats. El llamado es recuperar la naturaleza y confiar en soluciones basadas en ecosistemas para gestionar el agua, en lugar de depender exclusivamente de canales, tuberías y otras obras convencionales de concreto y drenaje.

Origen Histórico y Escala Global del Proyecto

El concepto de ciudades esponja adquirió relevancia nacional en China después de las inundaciones registradas en Beijing en 2012, un desastre que dejó 79 fallecidos. Al año siguiente, en 2013, la propuesta avanzó como política de estado impulsada por el presidente Xi Jinping. Desde entonces, Turenscape ha desarrollado más de mil proyectos en más de 250 ciudades, principalmente en China, adaptando estas experiencias a las condiciones climáticas y ambientales similares a las de México.

Wang, representante de la firma, afirmó que la colaboración no debe limitarse a reproducir proyectos exitosos, sino que debe incluir el intercambio de fracasos y éxitos. Esta transparencia en el conocimiento permite a los países en desarrollo aprender de errores pasados sin incurrir en costos elevados. La firma destaca que su experiencia de 28 años ofrece herramientas valiosas para adaptar las intervenciones a las características específicas de cada territorio mexicano.

Beneficios Climáticos y Gestión de la Contaminación

Además de la gestión hidráulica, el modelo ofrece beneficios climáticos al reducir el calor urbano mediante la recuperación de espacios naturales y la incorporación de vegetación. Estas intervenciones generan parques y espacios públicos que facilitan el contacto de las comunidades con la naturaleza, mejorando el bienestar social. Wang señaló que la idea de ciudad esponja para los mexicanos implica no solo regular el flujo local, sino también abordar el problema de la contaminación del agua de manera eficiente.

Sabemos que el dinero no es suficiente para los países en desarrollo, y no tenemos tanto dinero para construir plantas de tratamiento de agua convencionales. Por ello, las soluciones integrales basadas en la naturaleza representan una alternativa de menor costo y mantenimiento. Este enfoque combina la sabiduría de comunidades en provincias como Yunnan, que aprovecharon el terreno montañoso para retener agua, con herramientas modernas para crear sistemas resilientes y sostenibles.