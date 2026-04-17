CJNG adopta Threema: La app suiza de mensajería anónima en manos del crimen organizado

Miembros y presuntos colaboradores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) han sido identificados utilizando Threema, una aplicación suiza de mensajería que garantiza el anonimato total y deja mínima huella digital, complicando las investigaciones de las autoridades.

La sombra del crimen organizado se proyecta en el ciberespacio, adoptando herramientas tecnológicas que desafían la capacidad de rastreo y vigilancia. En al menos dos entidades de México, se ha detectado que miembros y presuntos colaboradores del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ) han recurrido al uso de Threema , una aplicación de mensajería de origen suizo que se distingue por ofrecer un anonimato casi absoluto a sus usuarios, dejando un rastro digital prácticamente inexistente.

Esta información, desvelada por el periodista Emir Castañeda en el medio MILENIO, arroja luz sobre cómo organizaciones criminales de alto calibre están aprovechando las tecnologías más avanzadas para salvaguardar sus comunicaciones y operaciones. La aplicación Threema no es una desconocida en el ámbito de la seguridad informática. Es ampliamente reconocida por su robusto sistema de encriptación y por funcionalidades que minimizan la exposición de datos. A diferencia de otras plataformas de mensajería más populares, Threema no exige la vinculación de un número telefónico ni de una dirección de correo electrónico para su uso, un factor clave que incrementa el nivel de privacidad. Además, su diseño promueve la eliminación automática de mensajes una vez que han sido entregados, lo que dificulta enormemente la recuperación de información incluso en caso de incautación de dispositivos. La información filtrada sugiere que esta app fue utilizada por los presuntos involucrados en el trágico asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Asimismo, se sospecha que un grupo de policías municipales de Manzanillo, en Colima, habrían empleado Threema para filtrar información sensible al CJNG, incluyendo detalles sobre puntos de revisión y operaciones de detención, evidenciando la penetración del cártel en estructuras de seguridad. La historia de Threema se remonta a un contexto de creciente preocupación por la privacidad digital. A mediados de 2012, en el auge de las aplicaciones de mensajería que buscaban reemplazar a los tradicionales SMS, tres jóvenes desarrolladores de software suizos, Manuel Kasper, Silvan Engeler y Martin Blatter, se propusieron un ambicioso objetivo: crear una plataforma de comunicación independiente que permitiera a las personas conversar libremente sin temor a la recopilación de sus datos por parte de empresas o gobiernos. Inicialmente, la bautizaron como End to End Encrypted Messaging Application, derivando en el acrónimo EEEMA. Poco tiempo después, decidieron reformular el nombre, sustituyendo las tres 'E' por la palabra Three, que significa 'tres' en inglés, dando así vida a Threema. La primera versión de la aplicación vio la luz el 12 de diciembre de 2012 y, para su sorpresa, acumuló rápidamente alrededor de 250 mil usuarios. La popularidad de Threema experimentó un crecimiento exponencial durante 2013, impulsada en gran medida por las revelaciones de Edward Snowden sobre los extensos programas de vigilancia e intervención de comunicaciones por parte de Estados Unidos. Estas revelaciones generaron una ola de inquietud global respecto a la privacidad de los usuarios y sus datos, catapultando a aplicaciones como Threema al centro de la atención. A principios de 2014, tras la confirmada adquisición de WhatsApp por parte de Facebook, la empresa Threema GmbH fue formalmente constituida en Zúrich. El propósito era claro: impulsar el desarrollo profesional de la aplicación y asegurar su sostenibilidad a largo plazo, tal como se detalla en su sitio web oficial. Con el paso de los años, Threema superó la marca de 10 millones de usuarios a nivel mundial y continuó innovando, introduciendo funcionalidades como llamadas de voz y video grupales, así como una versión para escritorio. En 2020, se produjo un cambio significativo en la estructura de propiedad de la empresa. Los fundadores originales vendieron la aplicación a Afinum Management, una firma de inversión alemana con sede en Múnich. A pesar de esta transacción, los creadores mantuvieron un papel activo y una participación significativa en la gestión de la compañía. Cuatro años después de la entrada de Afinum, los fundadores decidieron retirarse de la dirección operativa de manera definitiva, dejando la aplicación bajo el control total de la compañía alemana. Afinum, conocida por invertir en startups para transformarlas en empresas consolidadas en periodos de cinco a siete años, aseguró que su apoyo fue fundamental para la profesionalización de Threema. Recientemente, a principios de 2026, se anunció que la propiedad de Afinum sobre Threema se transferirá a Comitis Capital GmbH, una empresa con sede en Fráncfort, Alemania, que también ha realizado inversiones en otras compañías. Es importante destacar que el nuevo propietario adquirió su participación a través de Threema Holding AG, la matriz suiza de la aplicación. Esto garantiza que, a pesar de los cambios en la propiedad, los servicios de mensajería seguirán operando desde Suiza, el país donde nació este innovador software





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