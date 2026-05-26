CJNG y enfrentamientos armados en Colima: Presunto delincuente muerto y policías lesionados

La Fiscalía de ColimaCártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) reportó enfrentamientos armados y narcobloqueos en la comunidad de Caleras, municipio de Tecomán, en el estado de Colima. Un presunto delincuente murió y al menos dos policías ministeriales resultaron lesionados en los enfrentamientos. Además, presuntos sicarios provocaron un choque de tren con un tráiler incendiado y robaron e incendiaron un autobús de pasajeros en diferentes puntos de la carretera Manzanillo-Colima.

El saldo preliminar fue de un presunto delincuente muerto y al menos dos policías ministeriales lesionados, reportó la Fiscalía de ColimaCártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ) en el estado de Colima desató enfrentamientos armados y narcobloqueos en la comunidad de Caleras, municipio de Tecomán, confirmó la Fiscalía General del Estado.

Hasta el cierre de edición, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y la Seguridad en Colima, pero la movilización de fuerzas federales continuaba para tratar de localizar a las células delictivas involucradas. Presuntos sicarios provocaron el choque de un tren con un tráiler incendiado que había atravesado sobre las vías a la altura de la comunidad La estación, sin que se reporten lesionados o el descarrilamiento del convoy. Con productos industriales y grandes cargamentos de mercancía.

En diferentes puntos de la carretera Manzanillo-Colima: el primero a la altura de la colonia Bayardo y el segundo muy cerca de la gasolinera El Llano, ambos en el municipio de Tecomán. Un autobús de pasajeros también fue robado e incendiado en un acceso local de Caleras.

La versión oficial es que elementos de la Policía Investigadora de la Fiscalía del Estado hanchas a la línea de emergencia 911, cuando fueron agredidos con disparos de arma de fuego por los ocupantes de un vehículo. Tras la reacción violenta, fuerzas federales y estatales para tratar de localizar a los presuntos agresores, así como para despejar las carreteras que habían sido bloqueadas





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