CJNG y Trump en lista de depredadores de la libertad de prensa de RSF

Reporteros Sin Fronteras sitúa al Cártel Jalisco Nueva Generación y a Donald Trump como principales amenazas a la prensa, detallando las violaciones en México y EE.UU.

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha colocado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el centro de su informe más reciente como uno de los principales depredadores de la libertad de prensa a nivel mundial. Este reconocimiento destaca la violencia extrema utilizada por el grupo criminal para silenciar a los medios de comunicación y controlar el flujo de información en los territorios donde ejercen su influencia.

De manera igualmente crítica, el informe señala al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el uso sistemático de los poderes del Estado para castigar a los medios críticos y favorecer a aquellos leales a su administración. Esta doble acusación subraya una crisis global en la que tanto el crimen organizado como las estructuras gubernamentales amenazan directamente la independencia informativa.

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Métodos de intimidación del CJNG en México

El Cártel Jalisco Nueva Generación recurre a una escalada de violencia que incluye asesinatos, secuestros, tortura y amenazas directas para imponer una ley del silencio entre la población. RSF advierte que los periodistas locales se encuentran especialmente expuestos a este tipo de crímenes, particularmente cuando investigan casos de corrupción o vinculan a autoridades públicas con grupos criminales.

Desde principios del año actual, el crimen organizado ha asesinado a casi un periodista al mes, generando un clima de terror en un país que supuestamente se encuentra en paz. Esta dinámica hace que México siga siendo uno de los destinos más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo, con cifras que no muestran signos de disminución significativa.

Cifras alarmantes sobre la violencia contra comunicadores

Las estimaciones de Reporteros Sin Fronteras revelan que más de 169 periodistas han sido asesinados y otros 43 desaparecidos desde 2006 en México. De esta cifra, 166 periodistas, lo que representa el 98 por ciento, eran locales. El análisis indica que 100 de estos profesionales trabajaban sobre temas de delincuencia o asuntos policiales, y 78 cubrían principalmente la actualidad política.

El crimen organizado y la corrupción son identificados como los principales autores de estos crímenes. La clasificación mundial de RSF sitúa a México en la posición 122 de 180 países en 2026, reflejando una situación difícil para la libertad de prensa en la región. Esta caída en el ranking confirma la deteriorada condición del periodismo en el país norteamericano.

Victimas documentadas durante el año 2026

Solo en 2026, Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras han documentado al menos ocho periodistas y comunicadores asesinados en México. Las víctimas identificadas incluyen a Carlos Leonardo Ramírez Castro, Francisco Alejandro Leyva Aguilar, Josué Martínez Contreras, Juan David Gámez, Luis Ángel López Valdés, Manuel Alejandro Moreno Serna, Ricardo Zúñiga Rosas y Roxana Berenice Guzmán Ramírez.

El pasado 9 de octubre se sumó a esta lista el periodista Hamurabi Sinclair Huesca Manzano, director del portal digital de noticias Pinotepa Comunica. Fue asesinado durante un ataque armado en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca. Este hecho eleva el total de periodistas muertos en lo que va de 2026 a nueve casos confirmados.

La situación de Donald Trump y la prensa en Estados Unidos

Estados Unidos ocupa el puesto 64 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, una posición considerada baja para la nación. El país quedó relegado debido a la práctica sistemática de ataques contra medios de comunicación y periodistas desde la Casa Blanca durante la administración de Donald Trump.

La organización sostiene que el abuso de los poderes del Estado vulnera las garantías constitucionales de la libertad de prensa. Esto amenaza el acceso de los ciudadanos a una información fiable e independiente, marcando un precedente peligroso para la democracia y el periodismo en Norteamérica.