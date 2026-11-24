Eloida Hermenegildo perdió extremidades por Klebsiella en Chicago. Una clínica local dona prótesis de piernas y manos para su recuperación.

Eloida Hermenegildo viajó a Chicago con la esperanza de reunirse con su familia, pero una devastadora infección por la bacteria Klebsiella alteró radicalmente el curso de su vida. El cuadro médico se complicó rápidamente, obligando a la mujer a ser hospitalizada y enfrentando la pérdida de sus manos y pies, lo que la dejó en una situación de extrema vulnerabilidad y dependencia.

Origen de la infección y complicaciones

La paciente contrajo la infección bacteriana durante su estancia en la ciudad estadounidense, un evento que transformó su rutina diaria. Al no poder caminar ni realizar funciones básicas como ir al baño, ella misma describió la experiencia como muy difícil, manifestando en ocasiones sentimientos de tristeza profunda ante la nueva realidad que debía afrontar.

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El papel clave de Gerardo Herrejón

La búsqueda de ayuda para enfrentar los elevados costos de su recuperación fue iniciada por su familia. Fue entonces cuando Gerardo Herrejón puso en contacto a Eloida con Vikram Choudhary, quien se desempeña como director clínico de la compañía interesada. Este enlace fue determinante para activar los recursos necesarios para el tratamiento y la rehabilitación de la paciente.

Donación integral de prótesis

Vikram Choudhary decidió apoyar a la familia ofreciendo una solución completa y no parcial. La clínica se comprometió a donar no solamente las prótesis para sus piernas, sino también las que necesitará para sus manos, cubriendo así la totalidad de las pérdidas físicas sufridas por la infección. Esta acción directa permitió superar la barrera económica que amenazaba su recuperación.

Inicio del proceso de adaptación

Eloida ya ha recibido dos prótesis de piernas, lo que le permitirá comenzar a practicar y recuperar parte de su movilidad. Sin embargo, el camino hacia la normalidad requiere paciencia y esfuerzo físico. Gerardo Herrejón explicó que la paciente deberá pasar por un periodo de adaptación y rehabilitación específico para aprender a utilizar los dispositivos con efectividad.

Futuro tratamiento y prótesis manuales

Una vez consolidada la adaptación a las nuevas piernas, el siguiente paso será crítico para su autonomía. Después de este proceso inicial, comenzarán las pruebas para desarrollar las prótesis de sus manos, completando así la ayuda integral prometida por la clínica de Illinois para restablecer su calidad de vida.