Inicia el registro para la Clínica de Salud Bienestar Contigo en el Estado de México. Conoce fechas, requisitos y servicios médicos gratuitos para mujeres.

El Gobierno del Estado de México ha habilitado el periodo oficial de inscripción para el programa clínica de salud bienestar contigo. Este proyecto estratégico está diseñado para garantizar el acceso a la atención médica a mujeres que habitan en la entidad y que se encuentran en situación de pobreza sin cobertura de servicios de salud. La convocatoria oficial estará abierta al público desde el 23 hasta el 27 de noviembre de 2026. Durante este periodo, los módulos de registro operarán de manera ininterrumpida en horario de 9:00 a 16:00 horas.

Proceso de Inscripción y Requisitos

El Registro para Bienestar Contigo está exclusivamente dirigido a mujeres mexicanas que residan en alguno de los 125 municipios del Estado de México. Para ser beneficiaria, la solicitante debe tener entre 18 y 64 años de edad. Es fundamental que cumpla con la condición de vivir en pobreza y no contar con acceso a ningún otro servicio de salud pública o privada. El trámite es completamente gratuito, por lo que las autoridades advierten no entregar dinero a intermediarios. Las interesadas deben acudir presencialmente a los módulos habilitados por la Secretaría de Bienestar del Estado de México.

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Para completar el proceso de inscripción, cada mujer debe presentar original y copia de su acta de nacimiento o carta de naturalización. Además, es obligatorio entregar una identificación oficial vigente y su Registro Curp actualizado. Asimismo, se debe presentar un comprobante de domicilio reciente que confirme la residencia en el Estado de México. Dentro del módulo de registro, el personal administrativo entregará el Formato Único de Bienestar, conocido como FUB, el cual debe llenarse correctamente.

Servicios Médicos y Cobertura Integral

La clínica bienestar contigo ofrece un paquete integral de servicios médicos dirigidos a atender las necesidades específicas de salud de la población femenina. Entre los servicios principales se incluyen consultas de medicina general, atención ginecológica especializada y servicios odontológicos completos. También se ofrece optometría y la realización de estudios básicos de laboratorio para el diagnóstico oportuno de enfermedades. El programa proporciona los medicamentos que conforman el cuadro básico para el tratamiento de diversas patologías comunes.

Un beneficio destacado de esta iniciativa es la entrega de hasta dos pares de lentes graduados por año para cada beneficiaria registrada. La estructura del programa permite que el apoyo médico se extienda a hasta tres personas dependientes de la mujer titular. Estos dependientes pueden ser menores de edad o personas con discapacidad que residan con ella. Esta cláusula busca asegurar que la unidad familiar más vulnerable reciba atención preventiva y curativa sin costo alguno.

Ubicaciones y Alcance del Programa

La Secretaría de Bienestar ha desplegado una estrategia para instalar 42 unidades médicas distribuidas en 34 municipios del Estado de México. La meta inicial de atención para este primer año es atender a 500 mil mujeres que han sido excluidas del sistema de salud tradicional. La primera clínica del programa fue inaugurada en la ciudad de Nezahualcóyotl, marcando el inicio de la operación en la zona oriente. Las ubicaciones exactas de los módulos de registro y atención pueden consultarse en el portal oficial de la Secretaría de Bienestar estatal.

Es importante distinguir este programa de otros esfuerzos gubernamentales como Mujeres con Bienestar. Mientras que el programa económico entrega apoyo monetario a mujeres de 18 a 59 años, Clínica Bienestar Contigo se enfoca en la atención médica. Las beneficiarias de salud pueden tener entre 18 y 64 años, ampliando la cobertura para mujeres mayores que no cuentan con seguridad social. Esta diferenciación es crucial para que las ciudadanos comprendan los requisitos específicos de cada convocatoria antes de iniciar el trámite.

Contexto Financiero y Seguridad Social

El lanzamiento de esta clínica ocurre en un momento donde la gestión de la seguridad social es un tema de interés público. Recientemente, el Décimo Transitorio y el ISSSTE han sido puntos de discusión sobre pensiones. Por ejemplo, se informa que con 10 años cotizados al ISSSTE una persona puede pensionarse a los 65 años. Sin embargo, este beneficio financiero no sustituye la necesidad de atención médica inmediata para quienes no cotizan. La clínica llena este vacío crítico en la red de protección social del Estado de México.

Las autoridades del Estado de México reiteran que el bienestar de la población es una prioridad ineludible. Se anima a las mujeres elegibles a registrar en su Centro de Desarrollo Integral Social CEDIS más cercano. La difusión de esta información busca evitar que mujeres vulnerables queden desprotegidas ante enfermedades prevenibles. El éxito de esta iniciativa dependerá de la participación activa de las comunidades en los municipios convocados.