Revive el histórico 0-3 del Barcelona sobre el Real Madrid el 19 de noviembre de 2005, con goles de Eto'o y dos de Ronaldinho ante una defensa merengue impotente.

El 19 de noviembre de 2005 se consagró como una jornada definitiva en la historia del fútbol español. En esa fecha, el FC Barcelona venció al Real Madrid por un contundente 0-3 en un encuentro que exhibió el talento absoluto de jugadores como Ronaldinho y Lionel Messi.

Esta victoria no solo fue un triunfo deportivo, sino un momento cultural que impactó profundamente a los aficionados de ambos bandos. Los merengues, acostumbrados a la supremacía, fueron testigos de una actuación magistral que dejó sin palabras a la grada del Santiago Bernabéu durante 77 años de historia del enfrentamiento.

Also read Una de las máximas joyas del Real Madrid renueva contrato hasta 2032 y desata la euforia en el vestuario blanco

La Magia de Ronaldinho y Messi

Ronaldinho, portador de la camiseta número 10, dominó el partido con una habilidad que dejó sin respuestas a la defensa del Real Madrid. Sus dos goles, definidos como mágicos y de gran nivel, fueron el eje central de la victoria blaugrana. Cada regate realizado ante Sergio Ramos, quien sufrió problemas de cadera para contenerlo, demostraba por qué era considerado el mejor futbolista del mundo en ese entonces.

El joven Lionel Messi, con el número 30, realizó su primera titularidad en un Clásico. Aunque Ronaldinho actuó como su mentor, el brasileño reconoció la feroz calidad de su compañero. Messi, que con el tiempo superó a Dinho en títulos y distinciones en el club, brilló desde el primer instante bajo la sombra del genio.

El Rol de Rafa Márquez

Rafa Márquez, con el número 4 en la espalda, fue una figura clave para el Barça en esta noche histórica. Desde su posición de defensa, tuvo la difícil tarea de marcar a figuras como Ronaldo, Robinho y Zidane. Su presencia fue vital para mantener la estructura del equipo mientras sus compañeros atacaban.

Tras los goles, Márquez abrazó a sus compañeros en una celebración emotiva. En sus brazos se encontraba Lionel Messi, destacando la unión entre la juventud prometida y la experiencia consolidada en ese XI ideal que el mundo no olvidaría.

Los Autores de la Hazaña

Samuel Eto'o abrió el marcador al inicio del partido, sentando las bases para el resto del encuentro. Su gol en el arranque desestabilizó al Real Madrid y permitió al Barcelona controlar el ritmo con naturalidad. La combinación de Eto'o, Xavi, Deco y Edmílson creó un sistema impenetrable.

Las alineaciones de ese día son recordadas como ensueños tácticos. El Barcelona contó con Víctor Valdés en la portería, respaldado por Puyol, Oleguer y Gio van Bronckhorst. En ataque, Xavi, Edmílson y Deco dirigían las acciones hacia Messi, Eto'o y Ronaldinho.

El Legado del 19 de Noviembre

Este resultado del 2005 sigue evocando nostalgia en México y en todo el mundo. Para Rafa Márquez, detener a Roberto Carlos por la banda fue una prueba de su condición de uno de los mejores defensores de la época. La victoria 0-3 permanece como un hito inigualable.

Más de dos décadas después, este clásico del 19 de noviembre es revivido con mayor intensidad. La reciente reaparición de Ronaldinho en la tercera división de Italia reactivó los recuerdos de aquella noche donde el fútbol se volvió arte puro.