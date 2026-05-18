Clara Brugada, alcaldesa de la Ciudad de México, destaca al municipalismo internacional en el Foro Urbano Mundial

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, participó este domingo en el Foro Urbano Mundial (WUF) en Bakú, Azerbaiyán, donde posicionó a la capital mexicana como una de las principales voces del municipalismo internacional y del urbanismo feminista. Asimismo, llamó a construir ciudades más justas, cuidadoras, incluyentes y comprometidas con la paz, el derecho a la vivienda y la igualdad sustantiva.

Este texto describe el discurso del alcalde de la Ciudad de México, Clara Brugada, en el Foro Urbano Mundial (WUF) en Azerbayán, donde ella resaltó la importancia del municipalismo internacional y del urbanismo feminista en la resolución de desafíos urbanos locales y globales.

Además, afirmó que las ciudades deben ser cuidadoras, donde la exclusión y la marginación no sean motivos para excluir a los más débiles. También se abordó el tema del cambio climático y la crisis del acceso a la vivienda. El discurso se centró en la necesidad de fortalecer la agenda internacional impulsada desde las ciudades y en la creación de ciudades refugio para proteger a las mujeres, las infancias y a las personas excluidas





El_Universal_Mx / 🏆 7. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Políticas Públicas Urbanismo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brugada llega a Azerbaiyán para participar en el Foro Urbano MundialLa jefa de Gobierno sostendrá encuentros con representantes de gobiernos locales, organismos internacionales, academia y organizaciones sociales

Read more »

Clara Brugada propone en el Foro Urbano Mundial una ‘revolución de los cuidados’Desde Bakú, Azerbaiyán

Read more »

Brugada participa en Foro Urbano Mundial y plantea agenda de ciudades centradas en cuidados y viviendaComunicólogo y periodista, egresado de la FES Aragón de la UNAM, con experiencia en temas sociales, políticos, de movilidad, cultura, así como del Gobierno Federal y local.

Read more »

Brugada llamó a construir “territorios de paz” desde el Foro Urbano Mundial realizado en BakúDesde el Foro Urbano Mundial realizado en Bakú, Azerbaiyán, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, llamó a impulsar una “revolución urbana de los cuidados”.

Read more »