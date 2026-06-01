Clara Brugada anuncia suspensión de clases el 11 de junio por inauguración del Mundial 2026

La jefa de Gobierno de CDMX, Clara Brugada, informó que no habrá clases en escuelas públicas el 11 de junio de 2026, día de la inauguración de la Copa del Mundo, durante la apertura de la Casa México Media Center, que recibirá a más de 500 periodistas de 30 países.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada , anunció que el próximo 11 de junio, día de la inauguración de la Copa del Mundo 2026, no habrá clases en la capital del país.

La mandataria informó que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, le comunicó que ese día se suspenderán las actividades escolares en los niveles de educación pública básica, primaria, secundaria y media superior. Este anuncio se realizó durante la inauguración de la Casa México Media Center, un espacio ubicado en Campo Marte que fungirá como centro de operaciones para los medios de comunicación internacionales que cubrirán el evento deportivo.

La medida busca facilitar que las familias capitalinas puedan disfrutar del partido inaugural y de las festividades relacionadas con el Mundial, que por primera vez se celebrará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá. La Casa México Media Center, según detalló Brugada, recibirá a más de 500 periodistas, reporteros y personal de medios de 30 países que ya se han acreditado para tener acceso a este espacio.

La mandataria estuvo acompañada por Gabriela Cuevas, representante oficial de México ante la FIFA para el evento deportivo, quien destacó la importancia de contar con una sede que atienda las necesidades de los comunicadores. Brugada dio la bienvenida a los medios internacionales y subrayó que la Ciudad de México está lista para ser anfitriona de uno de los eventos más importantes del mundo.

Aseguró que la capital ofrecerá todas las facilidades para que la cobertura del Mundial sea exitosa, incluyendo transporte, seguridad y conectividad. La suspensión de clases no solo aplicará para las escuelas públicas de la Ciudad de México, sino que también se espera que otras entidades federativas adopten medidas similares. Aunque el anuncio generó diversas reacciones entre padres de familia y docentes, la mayoría coincide en que es una oportunidad para fomentar el deporte y la convivencia familiar.

La jefa de Gobierno enfatizó que se trata de un hecho histórico para el país, ya que México se convertirá en el primer país en albergar tres Copas del Mundo. Asimismo, recordó que la Ciudad de México será sede de varios partidos durante el torneo, por lo que las autoridades están trabajando en un plan integral de movilidad y seguridad para garantizar que tanto visitantes como residentes disfruten del evento sin contratiempos





vanguardiamx / 🏆 4. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Clara Brugada Mundial 2026 Suspensión De Clases Casa México Media Center CDMX

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DPR IAN confirma show GRATIS en México como parte de las celebraciones del Mundial 2026El cantante DPR IAN se presentará en el FIFA Fan Festival en Nuevo León, en el que fue presentado como artista sorpresa

Read more »

Guadalajara: la tarjeta de transporte que facilitará la vida a turistas del Mundial 2026Para muchos visitantes, entender cómo funciona esta tarjeta podría marcar la diferencia entre trayectos complicados y una experiencia mucho más ágil en una de las sedes de la Copa del Mundo 2026

Read more »

Huelgas y Mundial: fechas clave en junio 2026El 1 de junio hay huelga de la CNTE en varios estados, afectando clases. El 26 de junio la SEP suspende clases por Consejo Técnico. El 1 de junio no es feriado oficial.

Read more »

Sudáfrica sufre problemas para viajar a México, rumbo al Mundial de 2026Los Bafana Bafana han tenido problemas con los visados y no han podido viajar este domingo por la mañana

Read more »