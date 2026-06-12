Clara Brugada entrega la renovación integral del área de Urgencias del Hospital General Xoco en la Ciudad de México

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró la renovación integral del área de Urgencias del Hospital General Xoco, una de las unidades médicas más importantes para la atención de personas sin seguridad social. La modernización incluye un quirófano inteligente digitalizado, una nueva sala de choque y un tomógrafo portátil de última generación, colocando al hospital a la vanguardia tecnológica en América Latina. Se destacó la mejora en la capacidad de respuesta, la reducción de tiempos de espera y el enfoque de atención basado en necesidad médica y no en capacidad económica. La secretaria de Salud, Nadine Gasman, resaltó el impacto en la atención de emergencias y la satisfacción de usuarios mediante la Red de Monitores de Salud.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada , encabezó la entrega de la renovación integral del área de Urgencias del Hospital General Xoco , una de las unidades médicas más importantes para la atención de personas sin seguridad social en la capital, donde cada año se brinda atención a más de 44 mil pacientes.

Con esta renovación se busca construir una ciudad donde nadie se quede atrás cuando más lo necesita, destacando que invertir en salud pública es salvar vidas y garantizar la mejor atención posible. La modernización incluye un quirófano inteligente totalmente digitalizado con tecnología de última generación para padecimientos de alta complejidad, lo que permitirá procedimientos más precisos, reducir riesgos y mejorar los procesos de recuperación.

Asimismo, se puso en operación una nueva sala de choque completamente equipada para la estabilización de pacientes en estado crítico, especialmente por infartos, traumatismos y lesiones por accidentes, fortaleciendo la capacidad de respuesta inmediata en situaciones donde cada minuto es vital. El área incorpora también un tomógrafo portátil de última generación integrado a una sala-quirófano única en México y América Latina, situando al hospital a la vanguardia tecnológica.

La mandataria capitalina afirmó que esta renovación impactará directamente en la calidad de los servicios al reducir tiempos de espera, mejorar la toma de decisiones médicas, disminuir riesgos y ampliar oportunidades de recuperación. Reconoció la labor del personal médico, de enfermería, paramédico y administrativo, señalando que los servicios de urgencias representan una de las mayores expresiones de solidaridad organizada por el Estado, donde la atención se brinda según la necesidad médica y no la capacidad económica.

Recordó que el año pasado se incorporaron 25 nuevas ambulancias totalmente equipadas para reducir tiempos de respuesta y ampliar la cobertura prehospitalaria. La jefa de Gobierno reiteró su respaldo al proceso de integración del sistema público de salud impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de garantizar atención médica universal, reducir desigualdades y fortalecer la infraestructura pública.

Destacó que la salud debe construirse desde la prevención, mediante alimentación adecuada, acceso al agua potable, actividad física, vacunación, salud mental y acciones comunitarias. Señaló que la administración capitalina ha atendido a cerca de 200 mil personas mediante programas de salud comunitaria y domiciliaria, y ha ofrecido servicios de salud mental a más de un millón de estudiantes.

Por su parte, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, destacó que la modernización fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias críticas y permitirá brindar atención especializada de manera más oportuna. La renovación de este espacio, en una unidad hospitalaria con 64 años de historia y referente en trauma y emergencias de alta complejidad, contribuirá a salvar más vidas con servicios más eficientes y modernos.

Resaltó el trabajo de la Red de Monitores de Salud, presente en 102 unidades médicas del IMSS-Bienestar en la capital, que permite escuchar a usuarios, identificar áreas de oportunidad y atender problemáticas de calidad de atención inmediatamente. La titular de Salud subrayó que la mayoría de las personas usuarias manifiestan satisfacción y que a través de estos mecanismos se logra resolver el 82 por ciento de las situaciones reportadas.

El director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, reconoció el compromiso de la Jefa de Gobierno con la salud pública y la coordinación interinstitucional, lo que permitió modernizar la sala de urgencia más grande de América Latina





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