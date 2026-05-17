Clara Brugada impulsa el urbanismo feminista y las ciudades cuidadoras en el Foro Urbano Mundial de Azerbaiyán

La mandataria de la Ciudad de México propone una transformación global del modelo urbano centrada en el urbanismo feminista, la paz y el derecho a la vivienda durante su intervención en Bakú.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, ha marcado un hito en la agenda internacional del desarrollo urbano durante su participación en el Foro Urbano Mundial , llevado a cabo en la ciudad de Bakú, Azerbaiyán.

En este espacio, reconocido como el foro más relevante del multilateralismo urbano global, la mandataria capitalina posicionó a la Ciudad de México como un referente mundial en la implementación de políticas basadas en los cuidados, la igualdad sustantiva y el derecho fundamental a la ciudad. Este posicionamiento es especialmente estratégico considerando que la capital mexicana será la sede de la edición 2028 de este encuentro, lo que permite a Brugada trazar una hoja de ruta clara hacia la construcción de modelos urbanos más humanos y equitativos.

La mandataria enfatizó la necesidad urgente de fortalecer una agenda internacional que sea impulsada desde los gobiernos locales, argumentando que las ciudades son el espacio donde se materializan los desafíos contemporáneos y, por ende, donde deben nacer las soluciones más innovadoras y transformadoras. Uno de los ejes centrales de su intervención fue la defensa del urbanismo feminista y la propuesta de crear ciudades cuidadoras.

Brugada señaló con firmeza que las mujeres han sostenido la estructura del mundo sobre hombros invisibles, haciendo referencia al trabajo de cuidados no remunerado y frecuentemente ignorado que permite el funcionamiento de la economía y la sociedad. Para la mandataria, el modelo urbano actual debe transitar hacia una visión donde el cuidado sea el centro de la planeación, reconociendo que las tareas de crianza, asistencia a adultos mayores y mantenimiento del hogar no son responsabilidades individuales, sino sociales.

Al reivindicar el trabajo histórico de las mujeres, llamó a construir entornos urbanos que protejan activamente a las infancias, a las personas mayores y a todos aquellos grupos que históricamente han sufrido exclusión y marginación, transformando la ciudad en un espacio de protección y no de vulnerabilidad. Asimismo, la jefa de Gobierno articuló una visión política integral que vincula problemáticas que a menudo se tratan de forma aislada.

Para Clara Brugada, la crisis climática, la falta de acceso a una vivienda digna, las profundas desigualdades sociales y la exclusión urbana son fenómenos interconectados que requieren respuestas estructurales y coordinadas. Sostuvo que la garantía de una vivienda adecuada no es solo una meta habitacional, sino la columna vertebral de una transformación territorial más amplia que haga efectivo el derecho a la ciudad para todas y todos.

En este sentido, convocó a la creación de ciudades refugio, espacios donde la diversidad sea celebrada y donde factores como el color de la piel, el origen geográfico o el acento no se conviertan en pretextos para marginar a los sectores más débiles de la población. Esta perspectiva busca romper con la lógica de segregación urbana que ha caracterizado a muchas metrópolis globales.

Finalmente, Brugada hizo un llamado vehemente a consolidar una alianza global de gobiernos locales comprometidos con la paz y el derecho internacional. Destacó que los gobiernos municipales y subnacionales son el nivel de autoridad más cercano a la ciudadanía y poseen la capacidad real de transformar la vida cotidiana, ya que son ellos quienes gestionan los servicios básicos, la iluminación de las calles, la apertura de escuelas y la operación de los centros de salud.

Desde esta posición de proximidad, sostuvo que los gobiernos locales tienen la obligación moral e histórica de liderar un movimiento municipalista contra la guerra y la violencia. Al representar la voz de miles de municipios de diversos países, la mandataria instó a que el municipalismo internacional se convierta en una fuerza pacifista capaz de responder desde la base social a los conflictos globales, asegurando que la voz de las ciudades sea escuchada con fuerza en todos los organismos internacionales de gobernanza





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