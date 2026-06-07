Clara Brugada inaugura el Jardín Flotante Tlallipan, la primera Utopía peatonal de la CDMX

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró el jardín flotante Tlallipan sobre la Calzada de Tlalpan. Se trata de un parque elevado de 1.8 kilómetros con áreas verdes, esculturas, fuentes y tecnología de punta, que prioriza al peatón sobre los vehículos y representa un modelo de urbanismo feminista.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, inauguró el jardín flotante Tlallipan, que en náhuatl significa 'tierra alzada'. Este innovador proyecto de infraestructura urbana y ambiental se levanta sobre la Calzada de Tlalpan , en la alcaldía Cuauhtémoc, y representa la primera Utopía peatonal de la capital.

Durante el evento, la mandataria realizó un recorrido por la obra, donde interactuó con tótems digitales equipados con inteligencia artificial que brindan orientación y guía turística. También supervisó el sistema de videovigilancia, único en el continente, que se ha incorporado al corredor flotante.

El parque elevado tiene una extensión de 1.8 kilómetros y está dividido en siete tramos temáticos inspirados en especies endémicas del Valle de México: el ajolote, el xoloitzcuintle, el colibrí, el teporingo, el cacomixtle, el mirlo y la rana de Tláloc. Cada tramo cuenta con 18 esculturas y gráficos culturales que realzan la identidad local.

Además, el espacio incluye siete pérgolas, ocho velarias, 64 módulos de descanso, nueve fuentes con chorros de agua luminosos, un parque para perros y una pantalla monumental para proyecciones cinematográficas al aire libre. El acceso se realiza mediante dos escaleras monumentales que conectan la calle con esta estructura elevada.

En materia ambiental, la Secretaria del Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza Ramírez, destacó la instalación de un pequeño invernadero con vegetación de la zona que se riega exclusivamente con agua de lluvia. La recuperación vegetal abarca 6 mil 200 metros cuadrados de áreas verdes, equivalentes al 50 por ciento de toda la superficie intervenida.

Se plantaron 176 árboles de especies como jacarandas, flor de mayo, perales, encino, siempre verde y astronómicas; más de 2 mil arbustos; y más de 81 mil plantas polinizadoras, como cordón de San Francisco, tlacote, llamarada y mi península. Para la seguridad nocturna, se instalaron más de 900 elementos luminosos: 210 postes tipo LED, 235 proyectores, 448 luminarias tipo bolardo y 40 luminarias en las pérgolas.

La obra fue edificada en doble turno por más de 3 mil trabajadores de las empresas Idinza y Grupo Riobóo. Durante el acto protocolario, el Secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, explicó que este proyecto forma parte de las más de dos mil obras ejecutadas en los primeros meses de la administración para revertir la lógica vehicular de la vialidad.

Por su parte, Clara Brugada subrayó el quiebre de paradigma que representa este espacio público al convertirse en la primera Utopía flotante enfocada en dar prioridad a los transeúntes sobre los automóviles. Afirmó: Habitualmente, los segundos pisos se construyen para el transporte público o privado. Este es el segundo piso para el peatón. Este lugar no es para los automóviles, es para las personas.

Asimismo, puntualizó que la obra introduce un modelo inédito de urbanismo feminista que descentraliza los servicios sociales y los expone directamente al entorno natural. Al evento asistieron representantes del gobierno federal y del gabinete capitalino, incluyendo a la Secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, y al Secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, entre otros





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