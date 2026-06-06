Clara Brugada inaugura la Glorieta Mundialista en Insurgentes y anuncia 18 festivales con pantallas gigantes para el Mundial 2026 en la Ciudad de México

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, inauguró la Glorieta Mundialista en la avenida Insurgentes como parte de una estrategia integral para recibir el Mundial 2026 con enfoque de derechos humanos, inclusión y prevención de violencias. Se instalarán 18 festivales futboleros masivos en toda la capital con pantallas gigantes, actividades culturales y deportivas, y módulos de atención especializada para garantizar una celebración segura y accesible para toda la población, especialmente grupos vulnerables.

El Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por la Jefa de Gobierno Clara Brugada , ha puesto en marcha la Glorieta Mundialista en la avenida Insurgentes como parte de los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este espacio emblemático, que fue inaugurado recientemente, busca crear un ambiente festivo y de convivencia con una perspectiva centrada en los derechos humanos, la inclusión social y la prevención de todo tipo de violencia. La mandataria capitalina enfatizó que se busca construir un mundial diferente, garantizando que la población, especialmente aquella que no pueda asistir a los estadios, tenga acceso gratuito a la fiesta futbolística.

Para lograrlo, se instalarán 18 festivales masivos en diversos puntos de la ciudad que contarán con pantallas gigantes para la transmisión de los partidos, actividades recreativas, culturales y deportivas, además de zonas de esparcimiento. Estos eventos comenzarán el próximo jueves, coincidiendo con el inicio del torneo en el Estadio Ciudad de México.

Los festivales no solo serán espacios de entretenimiento, sino que también integrarán módulos de atención operados por al menos 15 instituciones públicas, con personal especializado en salud mental, trabajo social, orientación sobre consumo de sustancias, protección a la niñez y adolescencia, así como mecanismos para atender y prevenir casos de violencia de género, trata de personas, discriminación y otras vulneraciones. Se ha diseñado una estrategia integral para que la celebración del Mundial 2026 no solo sea un éxito deportivo, sino también social, asegurando que la fiesta no esté por encima de la dignidad humana.

La Jefa de Gobierno advirtió que los megaeventos internacionales pueden acarrear riesgos como el incremento de la discriminación, la violencia contra mujeres y niñas, la vulneración de derechos de la infancia, problemas de salud mental y el abuso de alcohol y otras sustancias. Por ello, la Glorieta Mundialista y los puntos de encuentro en la ciudad estarán equipados para ofrecer protección y acompañamiento a grupos históricamente vulnerados, como la comunidad LGBT+, los pueblos indígenas y otras personas que puedan enfrentar situaciones de exclusión.

Brugada reafirmó el compromiso de la ciudad para que nadie sea discriminado por su identidad, orientación sexual, forma de expresión o color de piel. En este mismo tenor, la Alcaldía Benito Juárez firmó un decálogo de colaboración con los sectores hotelero y restaurantero para mejorar la experiencia de los turistas y visitantes durante la justa mundialista.

Para simbolizar la reinserción social, la nueva Glorieta Mundialista exhibe una cancha desmontable, un balón monumental y una réplica de una pirámide prehispánica, todos elaborados por 49 personas privadas de su libertad que participan en programas del Gobierno capitalino. Brugada concluyó sosteniendo que la fiesta y los derechos humanos deben ir de la mano, llamando a construir un mundial feminista, antirracista, anticlasista, justo, democrático y sostenible.

Con esta visión, la Ciudad de México se prepara para ser un referente de celebración incluyente y responsable durante el Mundial 2026





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