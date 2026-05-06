Clara Brugada respalda el liderazgo de Ariadna Montiel Reyes en la dirigencia nacional de Morena

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, manifestó su apoyo total a Ariadna Montiel Reyes como presidenta del CEN de Morena, subrayando que las candidaturas deben basarse en la honestidad y la trayectoria.

En un movimiento estratégico dentro de la estructura del partido gobernante, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada , ha expresado su respaldo absoluto a la designación de Ariadna Montiel Reyes como la nueva titular del Comité Ejecutivo Nacional de Morena .

Este nombramiento no es un hecho aislado, sino el resultado de un proceso democrático interno llevado a cabo durante el VIII Congreso Nacional Extraordinario de Morena, donde Montiel Reyes fue electa por unanimidad. El respaldo masivo, compuesto por mil ochocientos treinta congresistas, subraya la cohesión del partido en un momento crítico de transición.

La exsecretaria de Bienestar asume ahora la responsabilidad de conducir los hilos de la organización política más influyente del país, enfrentando el reto de mantener la unidad y preparar la maquinaria electoral para los próximos desafíos. El relevo en la conducción nacional busca consolidar la visión del movimiento, asegurando que la estructura administrativa y política esté alineada con los objetivos del proyecto nacional.

El apoyo a Montiel Reyes no ha sido exclusivo de Brugada, ya que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, fue la primera en manifestar su confianza en la nueva dirigente durante sus conferencias matutinas. Clara Brugada se sumó a esta postura oficial en un evento dedicado a las reformas del Reglamento de Tránsito en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Durante su intervención, la mandataria capitalina describió a Ariadna Montiel como una 'compañera histórica', resaltando que su trayectoria y capacidad probada son garantías fundamentales para el buen funcionamiento del partido. Según Brugada, la construcción de una organización política requiere de personas con temple y conocimiento profundo de las bases, cualidades que, a su juicio, Montiel posee ampliamente.

Este respaldo conjunto entre la presidencia de la nación y la jefatura de gobierno de la capital envía un mensaje de estabilidad y continuidad, sugiriendo que la nueva dirigencia cuenta con el sello de aprobación de las figuras más prominentes del movimiento. Un punto central en las declaraciones de Brugada fue la coincidencia con la línea establecida por la nueva dirigencia nacional respecto a la selección de perfiles para las candidaturas de elección popular.

La jefa de gobierno enfatizó que es imperativo que quienes aspiren a representar al partido en las urnas posean una combinación de popularidad, honestidad y una trayectoria intachable. Brugada señaló que Morena debe alejarse de las imposiciones y acercarse a perfiles que realmente reflejen los valores del movimiento, evitando que el oportunismo político nuble el objetivo de servir al pueblo.

En este sentido, la honestidad se posiciona no solo como un requisito ético, sino como una herramienta estratégica para mantener la confianza de la ciudadanía. La mandataria subrayó que el partido debe ser un semillero de cuadros comprometidos que hayan demostrado su lealtad y eficiencia a lo largo del tiempo, asegurando así que las candidaturas no sean meros nombres, sino representaciones reales de la voluntad popular y la integridad pública.

Asimismo, Clara Brugada fue categórica al abordar la situación de los integrantes de su propio gabinete que pudieran tener aspiraciones electorales. Advirtió con claridad que cualquier funcionario público que decida buscar una candidatura deberá separarse de su cargo de manera inmediata. Esta medida busca evitar cualquier tipo de conflicto de interés o el uso indebido de los recursos gubernamentales para fines de promoción personal o campañas electorales.

Al afirmar que 'no pueden al mismo tiempo hacer campaña ni promoverse con el gobierno', Brugada establece una línea ética clara para su administración, priorizando la eficiencia gubernamental sobre las ambiciones individuales. Esta postura se alinea con el marco legal vigente y el compromiso de transparencia que el partido ha promovido.

Mientras Morena reorganiza su estructura tras la salida de Luisa María Alcalde, este tipo de directrices internas son vitales para prevenir crisis de gobernanza y asegurar que el servicio público no se vea interrumpido por los tiempos electorales. Finalmente, la jefa de gobierno destacó la importancia de la coordinación interinstitucional en la capital del país.

Anunció que sostendrá reuniones clave con los coordinadores de los grupos parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México para fortalecer los puentes de comunicación entre el Poder Ejecutivo local y el Poder Legislativo. Esta dinámica de diálogo y coordinación es esencial para avanzar en la agenda legislativa y asegurar que las reformas necesarias para la ciudad se implementen de manera eficiente.

La interacción entre Brugada y el legislativo capitalino refleja un esfuerzo por mantener la armonía política en una entidad que sirve como espejo de la política nacional. A través de estos acuerdos de interlocución, se busca optimizar la gobernanza y garantizar que las políticas públicas tengan el respaldo necesario para transformar la vida de los ciudadanos, consolidando así un modelo de gestión basado en la concertación y el respeto mutuo entre los poderes públicos





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