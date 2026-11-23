Tony Aguirre encabeza la tabla de posiciones de La Mansión VIP 2 con más de 5 millones de pesos. Itati López ocupa el segundo lugar.

La tercera semana del programa de entretenimiento La Mansión VIP 2 dio inicio oficialmente el 23 de noviembre, marcando un punto de inflexión en la dinámica competitiva del reality show transmitido por HotSpanish. La clasificación general experimenta movimientos significativos impulsados por la actividad del público, quien utiliza tanto votos digitales gratuitos como donaciones monetarias en la plataforma YouTube para influir en el destino de sus participantes favoritos. Este sistema híbrido asegura una competencia intensa hasta la gran final programada para el futuro.

Mecanismo de votación y acumulación de puntos

El sistema de puntuación de La Mansión VIP 2 se diferencia de otros formatos de encierro al combinar votos web limitados con una tabla de posiciones basada estrictamente en puntos acumulados. Cada 10 pesos mexicanos donados mediante Super Chats en las transmisiones 24/7 de YouTube equivalen a un punto directo que posiciona al participante en la tabla. Esta mecánica convierte cada contribución monetaria en una herramienta tangible de ascenso inmediato en las clasificaciones oficiales.

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Para los usuarios que desean apoyar sin realizar inversiones económicas, el sitio web oficial de La Mansión VIP ofrece la alternativa de emitir hasta 10 votos gratuitos por ciclo. Adicionalmente, cada anuncio publicitario visto por el usuario habilita cinco votos adicionales, creando una vía accesible para que la masa de espectadores mantenga viva la competencia y apoye a sus candidatos preferidos sin costo alguno.

Liderato de Tony Aguirre y la posición de Itati López

Tony Aguirre continúa su imparable ascenso en la competencia, manteniéndose invicto en la tabla de posiciones con más de 5 millones de pesos recaudados en donaciones. Esta cifra consolidada le otorga una ventaja decisiva sobre el resto de los concursantes, asegurando su posición de liderazgo mientras los competidores luchan por cerrar la brecha. Su desempeño financiero ha sido un tema central en la narrativa del programa durante estas primeras semanas.

Itati López ocupa el segundo lugar en la clasificación, habiendo recaudado más de 250 millones de pesos, una cifra que representa exactamente la mitad de los recursos obtenidos por el líder. A pesar de este volumen considerable, la distancia entre ambos participantes sigue siendo sustancial, lo que deja abierta la posibilidad de un cambio de posición si los patrones de donación cambian drásticamente en las siguientes transmisiones.

Competencia por el segundo lugar y sorpresas

El tercer puesto es un campo de batalla feroz entre Jorjais y Itati López, con una diferencia aproximada de poco más de 50 millones de pesos que separa a ambas posiciones. Jorjais ha mostrado una resistencia notable, persiguiendo de cerca a la segunda classificada en un intento por revertir la tendencia actual. Esta estrecha margen de diferencia garantiza que cada donación en las próximas horas pueda alterar significativamente el orden de los tres primeros lugares.

Un fenómeno viral notable involucró a Doña Alegría, quien recibió un aumento súbito de apoyo gracias a una campaña de bromas. El público comenzó a enviar mensajes con el hashtag de la participante, firmándose falsamente como personalidades de alto perfil como el Papa León XIV o el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Esta estrategia creativa busca captar la atención y generar reacciones espontáneas en cámara, resultando en una oleada de donaciones inesperada para la madre de Poncho de Nigris.

Eliminación de Rod Contreras y situación final

La salida de Rod Contreras, quien fue eliminado por recibir la menor cantidad de votos de la semana anterior, ha redistribuido la energía del público hacia los restantes concursantes. Tras su partida, las cifras de recaudación del resto del grupo han mostrado una tendencia al alza, indicando un cambio en las lealtades de los espectadores. Este evento ha servido como catalizador para que los competidores restantes intensifiquen sus campañas de apoyo.

En la parte baja de la tabla se encuentran Deiby Ruiz, Yetus, Cintia Cossio y Joao Ferreira, quienes registran las cifras de donación más bajas en este momento. Por otro lado, Paolita Suárez, Jlexis y La Cukis se mantienen estabilizadas con alrededor de un millón de pesos recaudados cada una. Esta agrupación intermedia busca desesperadamente una estrategia que les permita saltar a las posiciones altas antes de que se cierren las opciones para la final, en un contexto donde la diferencia entre la supervivencia y la eliminación es mínima.