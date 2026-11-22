Tony Aguirre encabeza la tabla de posiciones de La Mansión VIP el 22 de noviembre con más de 5 millones de puntos. Analizamos el sistema de votación y los fondos recaudados por los finalistas.

La competencia en La Mansión VIP alcanza su punto álgido este 22 de noviembre, con una dinámica de votación que ha generado miles de pesos adicionales para los 16 participantes del reality show de HotSpanish. A diferencia de los programas de encierro tradicionales, este formato ha implementado un sistema híbrido que combina interacciones digitales gratuitas con contribuciones monetarias directas, creando una carrera frenética por los primeros lugares.

Dinámica de votos digitales y recaudación

El mecanismo de apoyo funciona a través de dos vías principales que alimentan la tabla de posiciones rumbo a la final. La primera opción es la votación web gratuita disponible en el sitio oficial, donde cada usuario puede emitir hasta 10 sufragios sin costo y ganar 5 adicionales por cada anuncio publicitario visualizado. La segunda vía es de pago e integra directamente las transmisiones continuas las veinticuatro horas en el canal de YouTube, donde cada donación se traduce en puntos escalables.

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Bajo este reglamento estricto, cada donación de diez pesos mexicanos con el hashtag correspondiente del participante equivale a un punto directo para ascender en la clasificación. Esta estructura ha incentivado una recolección de fondos masiva, convirtiendo el apoyo financiero en un elemento central de la estrategia competitiva y diferenciando significativamente este reality de otros programas de su género.

Tony Aguirre lidera con ventaja histórica

Tony Aguirre mantiene una posición dominante en el ranking, acumulando más de cinco millones de puntos desde el inicio de la temporada, según los registros de la cuenta no oficial La Mansión VIP Tracker en la plataforma X. Esta cifra lo consolida como el favorito indiscutible para ganar la competencia actual, habiendo construido una brecha significativa sobre sus rivales más cercanos durante las primeras etapas del programa.

Itati López ocupa el segundo lugar, aunque su distancia con el líder es considerable. Hasta la fecha, la concursante ha recaudado casi dos millones y medio de pesos, una cantidad que representa menos de la mitad del capital acumulado por Tony Aguirre. Esta diferencia de capital refleja la intensidad de la batalla económica y digital que define el rumbo hacia la gran final del reality show.

En la intermediaria de la tabla, personalidades como Jorjais, Paolita Suárez y Jlexis han logrado superar la barrera del millón de puntos. Estos tres participantes se han posicionado como candidatos sólidos para los puestos intermedios, manteniendo una presión constante sobre el pelotón principal y asegurando su relevancia en las noticias y debates de la audiencia durante esta jornada del 22 de noviembre.

Los últimos lugares en la clasificación

La situación es más complicada para los participantes en la parte baja de la tabla, donde las distancias entre ellos son mínimas pero los fondos recaudados son considerablemente menores. Edwin Mendoza encabeza este grupo de riesgo con poco más de cincuenta y uno mil puntos, mientras que Yetus se mantiene cerca con casi cuarenta y cuatro mil puntos acumulados hasta este momento.

Deiby Ruiz y Rod Contreras completan la lista de los menos votados, con treinta y ocho mil y casi treinta y siete mil puntos respectivamente. Estos datos críticos marcan la línea entre la supervivencia y la eliminación inmediata, forzando a estos competidores a buscar estrategias de última hora para captar la atención de los votantes y revertir su posición en la clasificación antes de los próximos eliminatorios.