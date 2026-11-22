Conoce a los ocho equipos que ya tienen su boleto a la Liguilla del Apertura 2026. Cruz Azul lidera la tabla mientras Monterrey completa el octavo cupo.

La carrera por el título de la Liga MX en la fase regular del Torneo Apertura 2026 ha llegado a su recta final con una definición casi total. Faltando apenas dos partidos para cerrar la temporada ordinario, el panorama de los clasificados ha quedado establecido con precisión. El Club de Fútbol Monterrey fue el octimo y ultimo conjunto en asegurar su participación en la ronda eliminatoria. Su victoria sobre los Pumas UNAM en el Estadio Universitario selló definitivamente su lugar en la fiesta grande del futbol mexicano.

Ocho Equipos Clasificados a la Liguilla

El listado de los ocho clubes que disputaran los cruces por el campeonato es definitivo y cuenta con la presencia de gigantes tradicionales. Cruz Azul, Club América, Chivas, Atlas, Toluca, Club León y Pachuca completan el cupo junto al recientemente clasificado Monterrey. Esta agrupacion refleja la competencia historica de la liga y establece los cimientos para los proximos meses de emocion deportiva. Cada uno de estos equipos ha demostrado consistencia a lo largo de la temporada para llegar a este punto critico.

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Definicion del Lider de la Tabla General

Lo unico que permanece pendiente en este Torneo Apertura 2026 es la definicion del lider absoluto de la competencia. Este titulo estrategico esta en juego entre Chivas y Cruz Azul, quienes se enfrentan este domingo en la cancha del Estadio AKRON. La victoria en este choque especifico otorgara la primera posicion en la tabla general al equipo ganador. Esta posicion otorga ventajas significativas en la etapa de cuartos de final, incluyendo la posibilidad de tener la ventaja de localia.

Proyeccion de Cruces en Primera Ronda

Los cruces preliminares para la fase eliminatoria se perfilan con una logica clara basada en la posicion en la tabla. Cruz Azul, presumiblemente lider, se enfrentaria a Pachuca en la octava colocacion. El Club América, en la segunda posicion, tendria como rival a Club León, ubicado en la septima casilla. Por su parte, Chivas se enfrentaria a Monterrey, creando un choque directo entre el tercer y cuarto clasificados.

En la otra llave de esta ronda inicial, Atlas, posicionado en la cuarta casilla segun el texto original (aunque historicamente los cruces siguen un patron inverso, la fuente indica esta secuencia), podria tener a Toluca como oponente en la quinta posicion. Esta estructura de enfrentamientos asegura que los equipos de la mitad superior de la tabla enfrentaran a los de la mitad inferior, respetando la dinamica competitiva establecida por la organizacion del torneo.

Calendario de Partidos y Finales

La Liguilla del Apertura 2026 esta programada para dar comienzo el proximo 25 de noviembre con los primeros partidos de ida de los cuartos de final. Este inicio de fase establece el ritmo de los compromisos que se extendieron hasta los meses de diciembre. Las semifinales de la Liga MX estan pactadas para desarrollarse entre el 2 y 6 de diciembre, marcando una semana intensa de competencia por las plazas finalistas.

Los partidos de la final del Apertura 2026 estan reservados para los dias 10 y 13 de diciembre. Sin embargo, existe una condicion especial que podria alterar estas fechas si Toluca alcanza la instancia final. Si los Diablos Rojos del Toluca son uno de los finalistas, la serie por el titulo se realizaria los dias 24 y 27 de diciembre. Esta adaptacion en el calendario se debe a la participacion del club en la Copa Intercontinental, un compromiso internacional que requiere una reprogramacion de sus eventos domesticos.