Siete equipos se clasificaron a la Liguilla del Apertura 2026. Solo queda el octavo lugar tras el partido entre Chivas y Cruz Azul, clave para definir posiciones finales.

El Torneo Apertura 2026 de la Liga MX ha entrado en su recta final con una dinámica de clasificación que mantiene la incertidumbre hasta la última jornada. Ya se han definido siete de los ocho equipos que participarán en la Fase Final de la competición, conocida popularmente como la Fiesta Grande del fútbol mexicano. Esta situación deja al público con una única incógnita restante: quién ocupará la octava y última plaza disponible en el torneo.

Definición del Últivo Invitado a la Liguilla

El partido decisivo para cerrar el cuadro de clasificados será el enfrentamiento directo entre Chivas y Cruz Azul. Este duelo no solo definirá al último equipo que se sumará a los cuadrangulares semifinales, sino que también tendrá implicancias directas en la posición de tabla que ocupará cada uno de los contendientes. Hasta el momento, se espera que el resultado de este encuentro determine la jerarquía de los clasificados restantes.

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La definición se producirá al término de este domingo, momento en el que se conocerá el nombre del octavo invitado y se cerrarán las posiciones finales de la tabla general. Este partido actúa como la llave maestra para entender la dinámica de los cuadrangulares, ya que la posición en la tabla otorga ventajas estratégicas importantes para las series eliminatorias.

Equipos que Ya Aseguraron su Cupo

Dentro del grupo de siete equipos que ya tienen boleto asegurado, destacan el Club León y el Club de Fútbol Pachuca. Ambos conjuntos lograron asegurar su presencia en la fase final tras obtener victorias importantes en la última jornada de la competencia. Estos triunfos fueron decisivos para alejar las dudas sobre su permanencia en la lucha por el título y garantizar su participación en los cuadrangulares.

Por otro lado, el Monterrey se encuentra en una situación delicada y contradictoria en comparación con los asegurados. Aunque el equipo regiomontano ha sido mencionado en el contexto de la clasificación, en la realidad actual se encuentra eliminado de la disputa por el octavo lugar. Para que el Rayado tuviera alguna esperanza teórica de entrar, tendría que ganar su partido correspondiente, pero las matemáticas y la lógica del torneo lo dejan fuera de la competencia directa por la plaza vacante.

Impacto de las Posiciones en la Tabla

Aunque el listado de clasificados casi está completo, la jerarquía dentro de los siete equipos confirmados sigue siendo una variable mutable. Los puntos obtenidos en la temporada regular y los resultados específicos de los últimos encuentros pueden alterar el orden de cabeza de serie. Esto significa que la clasificación no es solo sobre estar dentro o fuera, sino sobre la posición numérica que otorga el derecho a definir series o jugar de local en ciertos momentos.

La espera por confirmar al octavo clasificado sirve como un momento de análisis para las aficiones y los analistas deportivos. Las estrategias de juego en el partido Chivas contra Cruz Azul pueden verse influenciadas no solo por la necesidad de ganar, sino por la búsqueda de una posición favorable en la tabla que facilite el cruce en los cuadrangulares. La tensión en el estadio será máxima, ya que cada gol y cada error tendrán un peso histórico en la temporada.