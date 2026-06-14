Claude Fable 5 de Anthropic: IA de alto rendimiento con salvaguardas para el público general

Anthropic lanza Claude Fable 5, su modelo de IA más potente, combinando capacidad de razonamiento avanzado y fuertes medidas de seguridad, disponible sin coste adicional para usuarios estándar hasta junio 2026.

Anthropic ha puesto a disposición del público general su modelo de inteligencia artificial más avanzado, Claude Fable 5 , marcando el lanzamiento de una nueva generación que combina potencia y seguridad.

A diferencia de versiones anteriores, este modelo ha sido diseñado con un equilibrio poco habitual entre rendimiento y salvaguardas, lo que permite su uso sin representar un riesgo significativo. Según la empresa, Claude Fable 5 supera prácticamente todos los benchmarks existentes, demostrando una capacidad de razonamiento que supera a competidores como Opus 4.8.

Su punto fuerte radica en la ejecución de tareas complejas y encadenadas, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para programadores, analistas, investigadores y cualquier profesional que maneje grandes volúmenes de información o proyectos que requieran múltiples pasos. En el ámbito de la programación, Claude Fable 5 puede encargarse de migraciones de código, refactorizaciones complicadas y la resolución de bugs que normalmente demandarían horas de trabajo manual.

En el análisis de documentos y datos, destaca por su habilidad para interpretar gráficos, tablas y textos técnicos de nivel avanzado, extrayendo cifras precisas de figuras científicas detalladas y completando tareas visuales complejas con escaso andamiaje adicional. Además, incorpora capacidades de visión mejoradas, lo que amplía su utilidad más allá de la mera generación de texto.

Estas características hacen que el modelo sea particularmente eficaz en proyectos que requieren razonamiento sobre conjuntos de datos complejos o en la elaboración de informes extensos que antes necesitaban una supervisión constante del usuario. El acceso a Claude Fable 5 depende del tipo de suscripción que se posea.

Los usuarios que empleen la versión web o la app de Anthropic con un plan estándar tienen disponible el modelo sin coste adicional hasta el 22 de junio de 2026; basta con iniciar una conversación nueva, seleccionar el modelo en el menú y empezar a usarlo. Los planes de consumo y Enterprise basados en uso pueden hacer llamadas al modelo mediante la cadena claude‑fable‑5, con un precio reducido respecto a versiones anteriores como Mythos.

Tras la fecha límite, Anthropic planea reincorporar el modelo a los planes de suscripción cuando la capacidad lo permita, aunque aún no ha fijado una fecha concreta. El sistema cuenta con clasificadores automáticos en cuatro áreas-ciberseguridad, biología, química y destilación-que redirigen consultas a Claude Opus 4.8 cuando detectan riesgos potenciales.

Según los datos de la compañía, más del 95 % de las sesiones no activan estos clasificadores, por lo que los usuarios rara vez percibirán interrupciones, aunque la calibración conservadora puede generar falsos positivos en peticiones inocentes





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