Claudia Garza Iribarren asume como candidata del PRI por el Distrito 03 en Sabinas

En un acto presidido por Diego Rodríguez Canales, Claudia Garza Iribarren fue investida como candidata del PRI a diputada local por el Distrito 03 en Sabinas. El evento destacó la experiencia del partido y su compromiso con el proceso electoral, además de resaltar las condiciones favorables de Coahuila en materia de seguridad.

SABINAS, COAH. - Claudia Garza Iribarren asumió oficialmente como candidata del Partido Revolucionario Institucional ( PRI ) a diputada local por el Distrito 03, en un acto solemne celebrado en la Carbonífera.

La ceremonia, presidida por Diego Rodríguez Canales, secretario de Operación Política del Comité Directivo Estatal del PRI, congregó a líderes municipales, representantes de sectores y militantes del partido. Durante su discurso, Rodríguez Canales destacó la experiencia y el compromiso político de los miembros del PRI, subrayando que el partido está compuesto por perfiles que han demostrado su capacidad en diversos momentos de la historia del estado.

Con orgullo y firmeza, afirmó: 'Aquí está lo mejor del PRI, aquí está su fuerza, su historia y su futuro'. En el mismo evento, el dirigente aseguró que el PRI está en condiciones de competir en el próximo proceso electoral y exhortó a su estructura a intensificar el trabajo en el terreno.

'Este no es un proyecto de promesas vacías; es un proyecto que cumple, que responde y que da resultados. Lo que funciona se defiende y lo que se ha logrado se fortalece', declaró.

Además, hizo referencia a la gestión estatal, señalando que, desde su perspectiva, Coahuila mantiene condiciones favorables en materia de seguridad. La reunión culminó con un llamado a la militancia a participar activamente en el proceso electoral, en vista de las elecciones locales que se avecinan. La presencia de figuras clave del partido y la energía demostrada por los asistentes reflejaron el compromiso del PRI con la región y su determinación por consolidar su presencia política en la entidad





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