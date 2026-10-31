La presidenta de México precisa irregularidades en la gestión de Guadalupe Taddei Zavala en el Instituto Nacional Electoral, exigiendo una auditoría y denuncia de fraude electoral.

La presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha develado las supuestas irregularidades que han afectado al Instituto Nacional Electoral durante la gestión de su exconsejera Guadalupe Taddei Zavala.

Sheinbaum Acusa A Taddei De Manipulación Y Corrupción

La gobernadora de la capital ha abierto una polémica propia de la política mexicana al acusar a la exfuncionaria de traicionar la confianza del pueblo de México mediante la manipulación de procesos de contratación que, según ella, incluyeran prácticas cuestionables y un aumento del 1 400 % en las irregularidades reportadas durante el mandato de Taddei. En entrevista matutina, Sheinbaum sostuvo que el seleccionamiento de Taddei se realizó sin una compra justa de los votos, pues la agencia de reclutamiento había fallado en repartir un fin de palabra.

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Los analistas de la política federal han subrayado que la ministra de la Casa de Gobierno menciona un "sorteo" que, según la legisladora, fue una forma de evitar que las bancadas convencionales aprobaran la designación de la exconsejera. Además, la presidenta afirmó que la Auditoría Superior de la Federación debe llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre la gestión de Taddei y que las dificultades recursan a las empresas que ya han estado participando en el sector público durante décadas.

De la mano de las bandas de presión y con el principal objetivo de denunciar la corrupción, Sheinbaum crítica la alta burocrática del instituto electoral. El mandatario afirmar que el expresidente López Obrador no apoyó la llegada de Taddei al organismo, y que su propia firma al reducir el salario de la exconsejera no justificó sus acciones posteriores.

Presidente Pide Transparencia Y Auditoría Exhaustiva Al INE

La presidenta enfatizó también la necesidad de que los concursos públicos se realicen con una transparencia absoluta, y que la auditoría del exconsejero se lleve a cabo tanto en su periodo como en todas las actividades previas y posteriores del organismo. Se hizo notar en la entrevista que la falta de una reforma al marco legal de la institución electoral puede impedir que los ciudadanos tengan acceso a la veracidad de la procedencia de las empresas que reciben presupuestos, puesto que la ley actual no permite alteraciones en la materia electoral durante el período activo de las elecciones del próximo año.

La política también recordó a la prensa que investigó hechos anteriores, señalando el caso de 2006, cuando el organismo electoral estuvo involucrado en la retribución de fraude electoral que provocó la movilización de las masas en el país. La presidenta recordó que la intervención de la auditoría y la revelación de la "tómbola" del proceso de contratación de la exconsejera quedaron un papel de la impunidad clásica, e ide sirvió de ejemplo para la presidenta conociemdo el accion de la incumbencia en la descripción de la crisis de apoyo.

Los dilemas que enfrenta el gobierno se han generado con la presión reputacional que la ciudadanía exige, y la propia presidenta elogió la necesidad de la transparencia total en la recolección de los datos de los representantes burocráticos en la institución de la necesaria reconstituir al espacio de la democracia. El sector político lanza el clamor para una auditoría a la ASF y la revisión legal del INE y su exposición a la fiscaloría usando el algoritmo de transparencia.