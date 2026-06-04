Claudia Sheinbaum agradece el respaldo de Andrés Manuel López Obrador

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, agradeció el respaldo público expresado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien mediante una carta manifestó su apoyo sin condiciones y atribuyó las recientes presiones de Estados Unidos contra México a intereses políticos y electorales.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum , agradeció el respaldo público expresado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador , quien mediante una carta manifestó su apoyo sin condiciones y atribuyó las recientes presiones de Estados Unidos contra México a intereses políticos y electorales.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum afirmó que atraviesa un momento de definiciones para el país, pero aseguró sentirse tranquila y descartó cualquier distanciamiento con el fundador de Morena. Sostuvo que algunos sectores opositores esperan una ruptura entre ambos liderazgos, algo que rechazó de manera categórica al recordar que participó en el proyecto de transformación encabezado por López Obrador y mantiene coincidencias con su visión política.

Respecto a la carta difundida desde Palenque, Chiapas, la presidenta consideró que se trata de una reflexión personal emitida en un contexto relevante para México y negó que su contenido represente un factor de tensión adicional en la relación bilateral con Washington. López Obrador señaló en el documento que funcionarios estadounidenses buscan debilitar a Morena y fortalecer a la oposición mexicana, al tiempo que vinculó los señalamientos sobre migración y narcotráfico con el proceso electoral que se desarrolla en Estados Unidos.

La titular del Ejecutivo también cuestionó a analistas y opositores que critican las posturas del exmandatario frente a Estados Unidos, recordando que durante la administración de Donald Trump fue señalado tanto por defender la libertad de expresión cuando el republicano fue suspendido de redes sociales, como por esperar la validación oficial de los resultados electorales antes de felicitar a Joe Biden. Finalmente, Sheinbaum aseguró que tanto ella como López Obrador actúan con base en convicciones y en la defensa de la soberanía nacional, mientras evitó pronunciarse sobre la política interna estadounidense y destacó declaraciones previas de Trump en favor de la comunidad mexicana residente en ese país





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