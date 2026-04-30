Claudia Sheinbaum ante el dilema: apoyar a Rubén Rocha Moya o preservar las relaciones con Estados Unidos

La presidenta Claudia Sheinbaum se enfrenta a una compleja situación política tras la acusación del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La mandataria debe decidir entre proteger a un aliado de su partido o priorizar las relaciones internacionales con Estados Unidos, en un contexto de creciente violencia y tensiones diplomáticas.

La gobernadora Claudia Sheinbaum se enfrenta a un dilema político de gran magnitud tras la acusación formal del gobierno de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Rocha Moya, un histórico aliado del expresidente Andrés Manuel López Obrador y figura clave dentro del partido Morena, ha sido señalado por el gobierno de Donald Trump como el primer gobernador en activo con presuntos lazos con el narcotráfico. Esta situación coloca a Sheinbaum en una encrucijada: debe decidir entre proteger a un miembro de su partido o priorizar las relaciones internacionales con Estados Unidos, un país con el que México mantiene una estrecha colaboración en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha negado categóricamente las acusaciones en su contra, argumentando que se trata de una estrategia política en contra de Morena y que no existen pruebas concretas que respalden las afirmaciones del gobierno estadounidense. Rocha Moya, quien ha sido un defensor acérrimo de la política de "Abrazos, no balazos" implementada por López Obrador, ha visto cómo su cercanía con figuras del narcotráfico, como Joaquín "El Chapo" Guzmán y Ismael "El Mayo" Zambada, ha generado sospechas sobre su gestión.

Además, su participación en polémicas visitas junto al expresidente, como el encuentro con la madre de "El Chapo", ha alimentado aún más las especulaciones sobre sus posibles conexiones con el crimen organizado. La situación se agravó en julio de 2024, cuando Ismael "El Mayo" Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de "El Chapo", fueron detenidos en Estados Unidos tras llegar en un avión privado, lo que reavivó las sospechas sobre los vínculos entre políticos y narcotraficantes en Sinaloa.

Zambada afirmó en una carta que había sido engañado para asistir a una reunión en la que supuestamente estaría presente Rocha Moya, con el fin de "resolver diferencias" entre los cárteles. Aunque el gobernador negó cualquier conocimiento de la cita, la fiscalía federal acusó a funcionarios estatales de encubrir el crimen, lo que generó una crisis diplomática entre México y Estados Unidos.

La violencia desatada entre las facciones del Cártel de Sinaloa, entre los "Chapitos" y los seguidores de "El Mayo", ha continuado sin cese, y la presidenta Sheinbaum ha heredado este conflicto al asumir el poder en octubre de 2024. Ante las acusaciones, Sheinbaum ha mantenido su apoyo a Rocha Moya, pero el gobierno federal ha incrementado las medidas de seguridad, con la designación de dos secretarios de seguridad de origen militar y un aumento en las detenciones y decomisos de armas y drogas.

La presidenta se enfrenta ahora a la difícil tarea de equilibrar su lealtad partidista con la necesidad de mantener una relación estable con Estados Unidos, un país que considera a México como un aliado clave en la lucha contra el narcotráfico. La decisión que tome Sheinbaum en los próximos días será crucial para definir el futuro de las relaciones bilaterales y la estabilidad política en México





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