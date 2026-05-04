Claudia Sheinbaum Anuncia Cambios en su Gabinete y Detalles del Pago de la Pensión Bienestar en Mayo 2026

La presidenta electa Claudia Sheinbaum ha anunciado la designación de Leticia Ramírez como nueva secretaria del Bienestar, reforzando los programas sociales para grupos vulnerables. Además, se detallan los procedimientos para retirar el pago de la Pensión Bienestar en mayo de 2026, incluyendo opciones digitales sin comisiones y el calendario de pagos. También se abordan las demandas de los trabajadores en el Día del Trabajo.

La presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció importantes cambios en su gabinete, destacando la designación de Leticia Ramírez como nueva secretaria del Bienestar. Esta modificación se enmarca en el compromiso de fortalecer los programas sociales y garantizar el acceso a beneficios para grupos vulnerables, como mujeres de 60 a 64 años, madres solteras y personas con discapacidad.

Los beneficiarios de la Pensión Bienestar podrán retirar su pago correspondiente a mayo de 2026 sin complicaciones, ya que el Banco del Bienestar permite consultar saldos y retirar dinero sin comisiones para quienes poseen la tarjeta del programa social. Además, se ha facilitado el acceso a estos servicios mediante plataformas digitales, evitando la necesidad de desplazarse a cajeros físicos.

El sistema en línea permite verificar el saldo actual de la tarjeta en cualquier momento y sin costo alguno, lo que representa un avance significativo en la inclusión financiera de los beneficiarios. El calendario de pagos indica que el tercer desembolso de la Pensión Bienestar podría realizarse en los próximos días, permitiendo a los beneficiarios acudir a la sucursal del Banco del Bienestar más cercana para retirar sus fondos.

Cabe recordar que el monto asignado para este año se mantiene en los niveles establecidos, garantizando un apoyo económico constante para las personas que más lo necesitan. En otro orden de ideas, el Día del Trabajo fue marcado por manifestaciones en las calles, donde trabajadores exigieron mejoras salariales, la reducción de la jornada laboral y pensiones dignas. Estas demandas reflejan la necesidad de políticas públicas que promuevan la equidad y el bienestar social en el país.

Mientras tanto, el gobierno reafirma su compromiso de continuar implementando medidas que beneficien a los sectores más desprotegidos, asegurando que los programas sociales lleguen a quienes realmente los requieren





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