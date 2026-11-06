Claudia Sheinbaum anuncia gira a Chiapas para inaugurar puente y entregar becas

La Presidenta de México Claudia Sheinbaum liderará una gira en Chiapas del 6 al 9 de noviembre para entregar viviendas, becas y verificar la infraestructura del IMSS-Bienestar en la entidad.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó este viernes 6 de noviembre de 2026 una conferencia de prensa desde Palacio Nacional en la Ciudad de México. Durante este encuentro con medios de comunicación, conocido como la Mañanera del Pueblo, anunció oficialmente una gira de trabajo programada para los días viernes, sábado y domingo en el estado de Chiapas. Esta visita tiene como objetivo principal el seguimiento de programas sociales y la inauguración de proyectos de infraestructura clave para la región sureña.

Actividades en Chiapas y Puente Rizo de Oro

Clara Sheinbaum Pardo detalló que la delegación presidencial realizará actividades vinculadas con los sectores de educación, salud, infraestructura y vivienda en la entidad. Entre los eventos centrales se encuentra la entrega de becas para el bienestar, un programa que cubre apoyos educativos desde nivel primaria hasta la universidad en Chiapas. Además, la Presidenta presidirá la inauguración del puente Rizo de Oro, una obra importante para la conectividad local.

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También se llevará a cabo una jornada nacional por la paz en las escuelas durante la estancia oficial. Claudia Sheinbaum Pardo supervisará de manera directa un centro moderno de almacenamiento y distribución de medicamentos e insumos perteneciente al sistema IMSS-Bienestar. Esta verificación forma parte de las acciones ejecutivas para fortalecer el abasto de medicamentos en la zona y garantizar el acceso a la salud de la población.

Supervisión de la Central Hidroeléctrica

El itinerario de la gira incluye una visita de supervisión a la central hidroeléctrica de Chicoasén. La Presidenta destacó las características técnicas de esta instalación, señalando que cuenta con un sistema que aprovecha el cauce natural del río para generar energía eléctrica. Este mecanismo opera sin requerir una presa convencional, lo cual representa una particularidad en la generación de energía en la región.

Además de las visitas técnicas, la agenda contempla la entrega de viviendas durante el fin de semana. Aunque la Presidenta confirmó esta actividad social, no precisó el número exacto de beneficiarios ni indicó las localidades específicas que serán visitadas durante la distribución de los hogares. El enfoque de la gira se mantiene en la verificación del avance de las obras y el cumplimiento de los compromisos de gobierno en el sureste del país.

Participación de Cultura en la Gira

En la conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo estuvo acompañada por la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, y la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova. Ambas funcionarias presentaron dos actividades culturales que forman parte de la agenda oficial: el festival infantil Voces Vivas, el cual está dirigido a niñas y niños de todo el país. También se anunció una edición especial del programa Original.

Este programa Original busca dar mayor impulso a las artesanas y los artesanos mexicanos, integrando el patrimonio cultural en la gira presidencial. La presencia de las autoridades de cultura en la Mañanera del Pueblo refuerza la importancia que el gobierno federal otorga a las expresiones artísticas locales. La combinación de eventos sociales, infraestructura y cultura demuestra el alcance multidisciplinario de la agenda de la Presidenta en Chiapas.