Claudia Sheinbaum brinda apoyo total a la Selección Mexicana ante el inicio del Mundial 2026

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó su entusiasmo y confianza en el equipo nacional previo al encuentro inaugural contra Sudáfrica, destacando la unidad nacional y el espíritu deportivo.

En una jornada marcada por la máxima expectación y un ferviente sentimiento patriótico, la presidenta de México , Claudia Sheinbaum Pardo, utilizó el espacio de su conferencia de prensa matutina para dirigir un mensaje cargado de optimismo, energía y esperanza hacia la Selección Nacional de Futbol.

Este anuncio ocurre en un momento crucial para el deporte azteca, justo antes de la gran inauguración del Mundial 2026, programada para este 11 de junio. Durante su intervención, la mandataria no escatimó en palabras de aliento, asegurando que el equipo cuenta con todo el respaldo moral y emocional del pueblo mexicano para enfrentar su primer desafío en el torneo.

La presidenta manifestó su convicción absoluta en la capacidad de los jugadores, afirmando con determinación que México saldrá victorioso en su primer enfrentamiento contra la escuadra de Sudáfrica. Este apoyo institucional busca no solo motivar a los atletas en el terreno de juego, sino también contagiar a la ciudadanía de un espíritu de confianza y orgullo nacional que sea palpable en cada rincón del país.

La mandataria hizo especial énfasis en la juventud y el vigor de la plantilla actual, destacando que la garra y la entrega serán los pilares fundamentales para alcanzar los objetivos trazados en esta competición internacional. Según Sheinbaum, la energía colectiva de millones de mexicanos se concentra ahora en los jugadores, quienes llevan consigo no solo un balón, sino los sueños y anhelos de toda una nación.

Uno de los puntos más significativos de su discurso fue la llamada a la unidad nacional. La titular del Ejecutivo Federal subrayó que el deporte posee la capacidad única de borrar cualquier diferencia ideológica o política, convirtiéndose en un lenguaje universal que une a los ciudadanos bajo una misma bandera.

En los minutos que dura un partido de fútbol, las distinciones desaparecen para dar paso a una emocionalidad compartida, donde lo más importante es que la selección se sienta plenamente apoyada y respaldada por cada hombre y mujer en el territorio mexicano y en el extranjero. Además de los deseos de éxito deportivo, la presidenta aseguró que la organización y la inauguración del Mundial se llevarán a cabo de manera impecable y sin contratiempos, resaltando la capacidad logística y la hospitalidad de México como uno de los anfitriones de este evento global.

La importancia de este torneo trasciende lo meramente atlético, posicionándose como una vitrina para mostrar la alegría y la resiliencia de la cultura mexicana ante el mundo entero. Sheinbaum reiteró que la selección ha venido haciendo un papel admirable en sus preparativos y que el país entero vibra con la posibilidad de ver a sus representantes triunfar en la cancha.

La presidenta concluyó su mensaje instando a todos los ciudadanos a poner lo mejor de sí mismos en el apoyo al equipo, reafirmando que la unión y la buena vibra son elementos indispensables para impulsar el rendimiento de los futbolistas. Con el inicio del torneo, México se prepara para vivir una fiesta deportiva sin precedentes, donde la esperanza de gloria se entrelaza con la alegría de recibir al mundo en su casa





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