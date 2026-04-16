Claudia Sheinbaum busca reinserción internacional en Barcelona frente a desafíos globales

Tras un periodo de distanciamiento, la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, participa en el Foro Democracia Siempre en Barcelona, un encuentro clave para líderes progresistas que busca reafirmar valores democráticos y abordar temas como la desinformación y la desigualdad en un contexto global complejo. La cita representa una oportunidad para Sheinbaum de retomar el protagonismo internacional de México y fortalecer lazos con gobiernos afines, aunque no exenta de riesgos relacionados con la dinámica política mundial y la crucial relación económica con Estados Unidos.

Tras un sexenio marcado por un deliberado aislamiento de la escena internacional, donde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador priorizó la política interior bajo el argumento de que era la vía más efectiva, la presidenta electa Claudia Sheinbaum ha dado un paso significativo al asistir a Barcelona.

Este viaje representa una oportunidad para Sheinbaum de dialogar y, potencialmente, reunirse con diversos líderes globales, marcando un cambio de rumbo en la estrategia de proyección exterior de México. El encuentro al que asiste Sheinbaum es el Foro Democracia Siempre, una iniciativa que en su primera edición tuvo lugar en Chile. Según el gobierno español, el objetivo primordial de este foro es la defensa de los principios democráticos, el multilateralismo y el respeto al orden internacional basado en reglas. El foro se desarrolla en el marco de dos días de paneles y discusiones organizados por la Movilización Progresista Global, abordando una agenda temática que incluye la protección de las instituciones democráticas, la promoción del multilateralismo, la lucha contra la desinformación y la reducción de la desigualdad. Hasta el momento, además de la presidenta electa mexicana, han confirmado su asistencia líderes de España, Brasil, Colombia, Uruguay, Sudáfrica, Albania, Lituania, Barbados, Cabo Verde, así como la presidenta de Irlanda y el presidente del Consejo Europeo. Es innegable que este foro constituye una plataforma estratégica para Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, especialmente en un momento de particular complejidad para él y su partido en España. Del mismo modo, para líderes como Gustavo Petro, quien se acerca al final de su mandato, y Luiz Inácio Lula da Silva, cuyos partidos enfrentan desafíos electorales en sus respectivos países, el evento ofrece una oportunidad para fortalecer sus posiciones. Sin embargo, esta circunstancia no disminuye la trascendencia de la participación de Claudia Sheinbaum. La presidenta electa asiste a esta reunión porque se siente ideológicamente alineada con los gobiernos presentes. Se trata de una congregación de administraciones de izquierda en un panorama global donde la derecha parece estar ganando terreno en muchas partes del mundo. Esta reunión representa una valiosa ocasión para Sheinbaum de conversar y aprender de sus pares, intercambiando experiencias, compartiendo éxitos y reconociendo fallos. Es, además, una manera de consolidar un bloque con gobiernos que, a juzgar por la agenda temática, observan con creciente preocupación el auge del populismo de derecha, personificado en figuras como Donald Trump y sus aliados. Existe, por supuesto, un riesgo inherente a esta participación. Donald Trump se encuentra actualmente inmerso en sus propias contiendas políticas y es posible que no preste atención a los desarrollos que surjan en Barcelona. No obstante, más allá de las afinidades y diferencias ideológicas, la economía mexicana mantiene una dependencia crucial de la relación con Estados Unidos. México se encuentra en un momento de negociación del Tratado de Libre Comercio, un acuerdo que actualmente sostiene de manera significativa la economía del país. Esta coyuntura subraya la importancia de que el gobierno mexicano recupere un espacio en la arena internacional que había sido previamente abandonado, una iniciativa que, si bien prometedora, no está exenta de riesgos





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