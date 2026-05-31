Claudia Sheinbaum celebra dos años de su triunfo electoral y reafirma soberanía de México en mitin masivo

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó un mitin en el Monumento a la Revolución para conmemorar el segundo aniversario de su victoria electoral. Durante su discurso, reafirmó el compromiso de su administración con la defensa de la soberanía nacional, la no injerencia extranjera y el bienestar del pueblo mexicano. Sheinbaum criticó las campañas de desinformación y los intereses conservadores que, según ella, buscan desestabilizar su gobierno y revertir los avances de la Cuarta Transformación. Además, presentó un balance de los logros de sus primeros 20 meses en el poder, destacando programas sociales e infraestructura, y llamó a la ciudadanía a defender la transformación del país.

Durante el ejercicio "Rendición de Cuentas", la mandataria reiteró su compromiso con la defensa de la soberanía , la no injerencia extranjera y a seguir trabajando con el bienestar de las y los mexicanosmayo 31, 2026 at 3:02p.m. GMT-6La presidenta de México , Claudia Sheinbaum Pardo celebró en el Monumento a la Revolución, los dos años del triunfo de las elecciones que la llevaron a convertirse en la primera mujer jefa del Ejecutivo Federal en la historia del país.

Ante miles de simpatizantes reiteró su convicción con la defensa de la soberanía, la no injerencia extranjera y a seguir trabajando con el bienestar de las y los mexicanos La Presidenta de México, Claudia Sheinbaaum Pardo refrendó su compromiso por defender la soberanía nacional, la no injerencia y ver por el bienestar del pueblo de México. En el marco de la presentación de lo que denominó la "Rendición de cuentas, a dos años del triunfo: honestidad, resultados, amor al pueblo y a la patria" en el monumento a la Revolución, la mandataria federal estableció que es legítimo dudar del verdadero interés de los juicios de extradición, iniciados por Estados Unidos, y subrayó enfática que "México no es piñata de nadie....

México (dijo más adelante), que se oiga claro, que se oiga fuerte, no acepta injerencias, somos un país libre independiente y soberano". Así lo estableció, al encabezar la conmemoración de los dos años de su triunfo en las elecciones presidenciales y con ello, el inicio de la construcción del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

"Lo decimos con firmeza ni los corruptos de antes que quieren regresar al poder, ni quienes pretenden utilizar al movimiento de transformación para proteger intereses personales, ni ningún agente extranjero que quiera imponer condiciones a nuestra nación van a doblegar la dignidad del pueblo de México". "Cuando se normaliza la idea de que otro país puede intervenir en asuntos que solo corresponden a los mexicanos, ya no estamos hablando de cooperación, estamos hablando de injerencia", y reiteró por enésima vez que "México no acepta injerencia de nadie".

En una plancha del Monumento a la Revolución repleta de simpatizantes, en donde la jefa del Ejecutivo Federal tuvo que hacer pausas en su discurso, por constantes aplausos, vítores y coreo al unísono de "Presidenta", "es un honor estar con Claudia hoy" y "no estas sola", Sheinbaum Pardo, quien ya ha pasado a la historia por haberse convertido en la primera mujer presidenta del país cuestionó a los asistentes:Asistentes al unísono: "El pueblo". Asistentes: El pueblo.

Presidenta: ¿Vamos a defender la Transformación? La Presidenta Sheinbaun Pardo convocó a los asistentes, -y a quienes siguieron su mensaje en las 31 plazas públicas del país, excepto en Coahuila por haber elecciones-, a que salgan a las plazas públicas a realizar asambleas informativas, repartir volantes y periódicos "e informar al pueblo de que la patria no se vende, la patria se ama y se defiende", porque, añadió, en México deciden las y los mexicanos.

En su discurso, la Presidenta de México, dio cuenta puntual de los principales logros durante los primeros 20 meses de su gobierno, la Presidenta Sheinbaum destacó acciones como las becas para estudiantes de nivel básico, medio superior y superior, los avances en materia de acceso a la salud y medicamentos a través de programas como Salud de Casa en Casa, pensión para adultos mayores, así como todas las obras en materia de infraestructura, carretera, aeropuertos, trenes de pasajeros y de carga, escuelas, entre muchos otros avances.

La mandataria Federal acusó que desde hace algunos meses su gobierno ha sido objeto de una ofensiva mediática y campañas millonarias en redes sociales, detrás de las cuales están, señaló, los sectores conservadores nacionales e internacionales que nunca aceptaron que México recuperara su dignidad y decidiera ejercer plenamente su independencia", por lo que, formas de desestabilización promovidas por las derechas internacionales buscan erosionar gobiernos o movimientos y que buscan la manipulación de la información no con opiniones reales.

Al respecto, señaló que lo que está en disputa no es solo la política, sino que se busca cambiar la percepción de la realidad, y aseveró que, no se trata de negar la libertad de expresión, la cual es un pilar irrenunciable de toda democracia, "pero detrás de cuentas pagadas y bots, se articulan los intereses de los sectores conservadores extranjeros y nacionales que buscan recuperar privilegios perdidos o frenar la transformación", por lo que pidió, estar alertes, no dejarse llevar, y entender que esta es una nueva forma de manipulació





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