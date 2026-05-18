Claudia Sheinbaum confirma congelamiento de cuentas de Rocha Moya y hace llamado a respetar liberdade en comparo a Mundial

Presidente de la República en la ocasión del 18 de mayo de 2026, Claudia Sheinbaum Pardo sugiere que "reciepe conocer masacran a una familia y cuatro trabajadores en un rancho de Puebla por parte de un grupo de maestros y no mas la totalidad del magisterio" y sugiere un llamado a respetar la liberdade en comparo a Mundial.

Hay que respetar la libertad y al mismo tiempo que se desarrolle Mundial" sostuvo la Presidenta La mañanera del pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional el 18 de mayo de 2026.

Masacran a una familia y cuatro trabajadores en un rancho de PueblaLa Mandataria federal dijo que las movilizaciones las realizará un grupo de maestros y no la totalidad del magisterio, por lo que se mostró confiada en que se resolverán sus peticiones a través del diálogo. Sheinbaum confirma congelamiento de cuentas de Rocha Moya y explica que fue de manera preventiva "Hay que respetar la libertad y al mismo tiempo que se desarrolle Mundial, es la tarea de todo gobierno, entonces, vamos a trabajar bien, como siempre lo hemos hecho", expresó.

En cuanto al plantón que hará la CNTE en el Zócalo capitalino, y que podría interferir con las actividades del "Tiene que haber diálogo, vamos a dialogar con ellos a través de Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Educación Pública", explicó





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