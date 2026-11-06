Claudia Sheinbaum confirma incremento de Pensión Bienestar para 2027

La Presidenta Claudia Sheinbaum anuncia el aumento de la Pensión Bienestar para adultos mayores en 2027, detallando las montantes y el presupuesto asignado.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha confirmado oficialmente el incremento de la Pensión Bienestar para el año 2027. Este anuncio marca una continuación de la política social de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, y responde a las necesidades económicas de la población de la tercera edad en el país.

Cifras del Aumento para 2027

Sheinbaum detalló que la cuantía económica para los adultos mayores recibirá un ajuste sustancial. El pago mensual pasará de los 2,800 pesos actuales a 3,400 pesos para el ejercicio fiscal de 2027. Esta cifra representa un incremento directo de 600 pesos mensuales para cada beneficiario calificado en el sistema.

Also read Claudia Sheinbaum anuncia gira a Chiapas para inaugurar puente y entregar becas

Además de la pensión ordinaria, la Presidenta especificó los montos para el Seguro de Vida. Este beneficio complementario, que se otorga en caso de fallecimiento, aumentará de 6,600 pesos a 7,400 pesos. El objetivo es proporcionar una red de seguridad financiera más robusta para las familias vulnerables.

Respuesta al Contexto Económico Actual

La titular del Ejecutivo Federal justificó esta decisión basándose en la inflación y la capacidad adquisitiva de los pensionados. Sheinbaum argumentó que mantener el valor real de estos recursos es esencial para combatir la pobreza entre los adultos mayores. La medida busca proteger el poder de compra de los 6.5 millones de personas que actualmente reciben el apoyo.

La administradora de la Pensión Bienestar, Patricia Olamendi, participó en la conferencia matutina para apoyar estas declaraciones. Olamendi reafirmó el compromiso del gobierno federal de garantizar que los recursos lleguen sin atrasos a las cuentas bancarias de los adultos mayores. Este esfuerzo administrativo asegura la eficiencia en la distribución de los fondos públicos.

Financiamiento y Futuro del Programa

El gobierno mexicano destinará recursos específicos del Presupuesto de Egresos de la Federación para sostener este incremento. No se prevé la creación de nuevos impuestos para financiar la Pensión Bienestar, manteniendo la línea de financiamiento con recursos petroleros y federales existentes. La inversión se considera prioritaria dentro de la agenda social del actual sexenio.

Este anuncio se alinea con los objetivos de reducción de desigualdad planteados por la administración Sheinbaum. La estrategia de fortalecimiento de la protección social pretende reducir los niveles de indigencia en los grupos de mayor edad. Los ciudadanos pueden consultar los detalles oficiales en las plataformas gubernamentales correspondientes para verificar su elegibilidad y fechas de pago.