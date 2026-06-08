Claudia Sheinbaum confirma que FMF y Liga MX impulsarán escuelas de fútbol para crear cantera rumbo al Mundial 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la FMF y los 18 clubes de la Liga MX se sumarán a una estrategia nacional para crear más escuelas de fútbol, con el fin de fomentar el deporte en niñas, niños y jóvenes y formar talentos para el Mundial 2026. La FMF presentó un plan integral que incluye ampliación de la Copa Escolar a más de 28 mil escuelas y 1.1 millones de estudiantes, una red de detección de talento y programas de becas. Este proyecto busca dejar un legado social permanente tras la Copa del Mundo 2026.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la Federación Mexicana de Fútbol ( FMF ) y los representantes de todos los clubes de la Liga MX respondieron favorablemente a su llamado para impulsar la creación de más escuelas de fútbol en el país.

El objetivo es fomentar el deporte entre niñas, niños y jóvenes, así como fortalecer la formación de futuros talentos con miras a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este anuncio se produce tras una reunión en Palacio Nacional con directivos de los 18 equipos de la Liga MX y la FMF.

Entre los asistentes se encuentran Emilio Azcárraga Jean (Club América), Alejandro Irarragorri (Santos Laguna), Alejandra de la Vega (FC Juárez), Armando Martínez (Pachuca), Santiago Tinajero (Necaxa), Manuel Jiménez (Puebla), Mauro Doehner (Tigres), Pedro Esquivel (Rayados de Monterrey), así como representantes de Guadalajara y Universidad Nacional. Sheinbaum recordó que hace algunos días planteó la necesidad de que los equipos profesionales contribuyan a ampliar la infraestructura deportiva y los espacios de formación futbolística en todo el territorio nacional.

"Sería muy bueno que los equipos de la liga, además de lo que ya están haciendo, ayudaran a que hubiera más escuelas de fútbol en el país", señaló. Posteriormente, la FMF la contactó para expresar su disposición a sumarse a la iniciativa: "Me llamó la Federación Mexicana de Fútbol y dijo: 'Le entramos al reto'", relató Sheinbaum, quien agradeció la receptividad mostrada por los directivos y propietarios de los clubes.

Por su parte, Mikel Andoni Arriola Peñalosa, comisionado de la FMF, anunció que los 18 clubes de la Liga MX se sumarán a una estrategia nacional para fortalecer la formación de niñas, niños y jóvenes futbolistas, en respuesta al llamado de la presidenta. Arriola afirmó que la Copa Mundial 2026 representa una oportunidad histórica para construir un legado social permanente para la niñez mexicana.

El objetivo es que las escuelas, academias y fuerzas básicas de los clubes se conviertan en una gran cantera de donde surjan los futuros integrantes de las selecciones nacionales femeniles y varoniles. El directivo destacó que, en coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), se construyó una estrategia integral de formación que acompañará a los jugadores desde sus primeros años de práctica deportiva hasta el alto rendimiento.

El modelo contempla la iniciación escolar, competencias federadas, detección de talento, academias de clubes profesionales y el eventual acceso a las selecciones nacionales. Arriola también resaltó el crecimiento del fútbol femenil, al señalar que cuatro de cada diez aficionados son mujeres, lo que refleja un mayor interés y participación de este sector en el deporte.

Entre los avances informados destaca que la Copa Escolar, organizada en alianza con la FIFA, la Secretaría de Educación Pública y la Conade, crecerá de 6 mil a más de 28 mil escuelas participantes para 2026, mientras que el número de estudiantes involucrados aumentará de 120 mil a más de 1.1 millones en todo el país. El programa tendrá cobertura en las 32 entidades federativas y contará con más de 2 mil entrenadores certificados por la FMF.

Asimismo, se crear? una red nacional de detección de talento que opera tanto en México como en Estados Unidos. Hasta la fecha, más de 11 mil jugadoras y jugadores han sido observados, lo que ha derivado en 315 invitaciones a pruebas con clubes profesionales y 97 convocatorias a selecciones nacionales. Los clubes profesionales han fortalecido sus estructuras de formación mediante programas de becas deportivas y académicas para evitar que los jóvenes abandonen sus estudios mientras desarrollan su carrera futbolística.

A ello se suman cerca de 290 equipos de Liga Premier y Tercera División Profesional distribuidos en todo el país, con casi 16 mil jugadores en formación. Este anuncio se produce a pocos días de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, lo que añade un contexto de especial relevancia al proyecto de expansión de escuelas deportivas.

La iniciativa busca no solo mejorar el rendimiento deportivo del país en el futuro, sino también promover la actividad física, la inclusión y el desarrollo social entre la niñez y juventud mexicana. La participación de todos los clubes de la Liga MX y el respaldo del gobierno federal a través de la presidenta Sheinbaum subrayan la importancia estratégica que el Estado y el sector privado otorgan al fútbol como herramienta de desarrollo nacional





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