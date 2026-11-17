La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se reunirá brevemente con el presidente estadounidense Donald Trump en Shenzhen, China, durante el cume APEC 2026, tras conversaciones con Xi Jinping. Esta cita bilateral se suma a los compromisos diplomáticos de la mandataria mexicana en el evento internacional.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum Pardo ha confirmado oficialmente la realización de una reunión bilateral con el mandatario estadounidense Donald Trump. Este encuentro se llevará a cabo en la ciudad de Shenzhen, China, durante la asistencia de ambos líderes al foro APEC 2026. La definición de esta cita llega después de que Sheinbaum sostuviera una charla con el presidente chino Xi Jinping y sus respectivas comitivas oficiales.

Detalles de la Cita Bilateral en Shenzhen

Cuando los medios de comunicación preguntaron específicamente sobre la fecha y el horario de este encuentro, la presidenta mexicana respondió con total claridad que se producirá al día siguiente. Sheinbaum Pardo calificó el encuentro como "una reunión muy breve, bilateral", lo que indica que la sesión será de corta duración y centrada exclusivamente en la diplomacia directa entre ambas naciones. Esta confirmación representa un cambio respecto a declaraciones anteriores, donde la mandataria mexicana sugería que el primer espacio oficial para un diálogo más extenso sería en el evento del G20.

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Antes de su partida hacia China, Sheinbaum había indicado que no tenía planeada ninguna reunión específica con Trump en el itinerario actual del evento APEC. Sin embargo, aclaró que probablemente se daría la oportunidad de un saludo cordial. No obstante, destacó que el escenario más propicio para una discusión seria sería en Mar-a-Lago, Florida, durante la cumbre del G20, programada para la primera quincena de diciembre. En esa ocasión, espera que se desarrollen conversaciones más profundas y estructuradas.

Cronología y Otros Compromisos Diplomáticos

Mientras Donald Trump se encuentra actualmente en Filipinas, asistiendo a la 49 edición de la Cumbre de la ASEAN, su objetivo principal es buscar alcanzar acuerdos estratégicos con los socios asiáticos de Estados Unidos. Una vez que concluya su participación en este encuentro regional, el presidente estadounidense se dirigirá a China. Allí, Trump sostendrá diálogos con sus pares internacionales, incluyendo al presidente chino Xi Jinping y al presidente ruso Vladimir Putin. Estos contactos se consideran los puntos más importantes de la sesión en el marco de APEC.

Por su parte, la agenda de Claudia Sheinbaum Pardo es igualmente extensa y compleja. Además de las conversaciones ya mencionadas con Xi Jinping, la presidenta mexicana tiene pactados otros diálogos clave. Entre estos se incluyen reuniones con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, así como encuentros con representantes de Singapur, Vietnam y Australia. También está prevista una sesión con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta densa agenda refleja la estrategia diplomática multifacética de México en el escenario geopolítico actual.

Impacto y Consecuencias de los Encuentros

La confirmación de la reunión entre Sheinbaum y Trump en Shenzhen tiene implicaciones directas para las relaciones comerciales y de seguridad entre México y Estados Unidos. Al realizarse en un foro multilateral como APEC 2026, el encuentro permite a ambos líderes tocar temas de interés mutuo en un entorno formal y protocolario. La brevedad de la cita sugiere que el objetivo inicial es establecer un canal de comunicación abierto, dejando los detalles sustantivos para el encuentro en Mar-a-Lago en diciembre.

Para los ciudadanos y el sector económico, esta interacción es significativa porque consolida la presencia de México en las discusiones de alto nivel con su vecino del norte. La presencia simultánea de líderes de grandes economías, incluyendo a los representantes de China y Rusia, en la misma ciudad de Shenzhen, subraya la relevancia estratégica de la región. Los resultados de estas charlas, especialmente las que mantendrá Trump con sus pares asiáticos y rusos, podrían influir en la dinámica global de los tratados comerciales y la estabilidad regional en los próximos meses.