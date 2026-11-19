La presidenta Claudia Sheinbaum descartó un tratado de libre comercio con China, priorizando la cooperación técnica y científica para no afectar la relación con Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó rotundamente la implementación de un tratado de libre comercio con China. La mandataria señaló que este enfoque estratégico permite profundizar la cooperación con Pekín sin poner en riesgo la relación comercial y diplomática de México con Estados Unidos. Este anuncio se produce en un contexto donde las tensiones internacionales y las diferencias arancelarias entre las potencias globales son un tema central en la geopolítica actual.

Desgaste de tensiones comerciales internacionales

La decisión se toma pese a las tensiones internacionales y las diferencias arancelarias que existen entre ambas potencias. La presidenta consideró que México y China ya mantienen un intercambio comercial considerable. Por ello, la administración ha identificado que existen otras oportunidades para fortalecer su relación bilateral que no dependen de la firma de un acuerdo de libre comercio. Este enfoque busca diversificar las alianzas sin depender exclusivamente de la dinámica de intercambio de mercancías tradicionales.

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Cooperación técnica y científica prioritaria

Claudia Sheinbaum descartó un tratado de libre comercio con China, argumentando que el objetivo de su administración es ampliar las oportunidades de colaboración internacional en sectores que no se limitan al intercambio de mercancías. La mandataria explicó que ambos países ya mantienen una relación comercial importante, por lo que considera más conveniente impulsar mecanismos de cooperación en sectores específicos. Su gobierno busca fortalecer los intercambios científicos, tecnológicos, académicos y turísticos como ejes de desarrollo mutual.

Claridad en la estrategia económica mexicana

El gobierno mexicano dejó claro que, por ahora, la prioridad de su Gobierno no es modificar este esquema mediante un nuevo tratado, sino ampliar las oportunidades de colaboración. Esta estrategia responde a la necesidad de navegar un entorno donde los socios internacionales incrementan la atención sobre las decisiones económicas reciprocas. Al enfocarse en áreas como la educación y la energía, se busca generar valor agregado más allá de las importaciones físicas de productos manufacturados.

Contexto de aranceles y protección comercial

La administración debe operar en un marco donde Estados Unidos impulsó incrementos arancelarios sobre determinados productos provenientes de países con los que no mantiene tratados de libre comercio. Las medidas contemplan incrementos de hasta 50 por ciento para ciertas mercancías, dependiendo de su clasificación y de las disposiciones aplicables. Sin embargo, es crucial aclarar que los aranceles no significan que todas las importaciones chinas estén sujetas a una tasa de 50 por ciento, ya que existen excepciones y clasificaciones específicas.

Futuro de las relaciones diplomáticas bilaterales

La presidenta reafirmó que la cooperación con Pekín no afectará la relación de México con Estados Unidos. Esta postura busca equilibrar la influencia geopolítica en la región mientras se protegen los intereses económicos nacionales. La estrategia se centra en integrar a China en ámbitos científicos, educativos, energéticos y turísticos de manera complementaria. Este modelo garantiza la estabilidad de las relaciones comerciales tradicionales mientras se exploran nuevas vías de crecimiento técnico y académico.