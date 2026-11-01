Claudia Sheinbaum destaca el altar de Palacio Nacional en Día de Muertos

La presidenta Claudia Sheinbaum presenta el altar monumental en Palacio Nacional, honrando las tradiciones del Día de Muertos y la riqueza cultural de México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha destacado la importancia fundamental de honrar la memoria de los antepasados y preservar las sagradas tradiciones del Día de Muertos. A través de un mensaje oficial compartido en sus redes sociales, la mandataria reconoció la inmensa riqueza cultural de los pueblos originarios, calificándola como un pilar esencial y un componente básico de la identidad nacional. Durante su intervención pública, Sheinbaum subrayó con claridad que cada ofrenda y altar colocados a lo largo del país representan una expresión profunda, genuina y arraigada de amor, respeto y memoria hacia quienes ya han fallecido.

Presencia institucional en Palacio Nacional

El mensaje institucional de la presidenta se acompañó con un recorrido visual detallado por el altar monumental que ha sido instalado cuidadosamente en el Patio Central de Palacio Nacional. Esta estructura destaca visualmente por sus senderos y arcos decorados profusamente con flor de cempasúchil, veladoras encendidas, papel picado y platillos tradicionales que provienen de distintas comunidades del país. En la grabación oficial, Sheinbaum explicó que la visión mexicana sobre la muerte no se vive con temor, sino como una continuidad natural de la existencia humana.

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Un mensaje de continuidad y memoria

La jefa de Estado hizo un llamado público a las nuevas generaciones para mantener vivas estas costumbres ancestrales. Señaló que recordar los orígenes fortalece la historia colectiva del país y refuerza los lazos comunitarios. Además, destacó que la visión sobre la muerte no se vive con miedo, sino como una continuación de la vida, lo cual refleja una cosmovisión única y valiosa que debe ser transmitida a los más jóvenes con orgullo.

Digitalización y acceso al altar oficial

La presentación del altar monumental en Palacio Nacional se difundió de manera digital mediante una grabación especial publicada en las plataformas oficiales de la Presidencia de la República. El video completo, así como las imágenes detalladas de la ofrenda, se encuentran disponibles en los canales oficiales del Gobierno de México en YouTube y otras redes sociales. Este enfoque permite que la ciudadanía pueda acceder al contenido simbólico desde cualquier lugar.

Diferencias con la ofrenda del Zócalo

A diferencia de la Ofrenda Monumental del Zócalo capitalino, el altar en el Patio Central cumple una función principalmente de representación institucional. Su acceso presencial está sujeto a los recorridos programados y a las visitas protocolarias del recinto histórico. Esta distinción permite que la institución mantenga su carácter oficial sin limitar la participación pública en otras celebraciones más abiertas en la Ciudad de México.