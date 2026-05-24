Claudia Sheinbaum destaca labor de docentes en México y critica visión de que las mejores escuelas sean particulares

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Tabasco, durante la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina, reconoció la labor de los docentes del país y sostuvo que la educación pública es la mejor de todas las educaciones. Además, criticó la visión de que las mejores escuelas sean las particulares y destacó la labor de los maestros y las maestras en México.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció el trabajo de los docentes en Tabasco durante la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina . Sostuvo que la educación pública es la mejor de todas las educaciones y que las mejores escuelas son las públicas.

Además, destacó la labor de los maestros y las maestras en México y criticó la visión de que las mejores escuelas sean las particulares. También mencionó que los mexicanos priorizan el amor y respeto a la familia, a la patria y a la historia del país.

Finalmente, pidió a los niños presentes que le explicaran la tendencia 'six-seven' y bailaron parte de la coreografía





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