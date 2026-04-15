Claudia Sheinbaum, Donald Trump y Papa Leo XIV entre las 100 personas más influyentes del mundo según Time

La revista Time ha publicado su lista anual de las 100 personas más influyentes, destacando la presencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, y el papa Leo XIV, junto a líderes políticos y figuras de la innovación tecnológica y el espectáculo.

La prestigiosa revista Time ha revelado su esperada lista anual de las 100 personas más influyentes del mundo, un compendio que cada año reconoce a las figuras que, desde diversos ámbitos, están marcando el rumbo y dejando una huella imborrable en la escena global.

En la edición de este año, la lista destaca la presencia de personalidades de renombre internacional, entre las que sobresalen la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el sumo pontífice Leo XIV y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La mandataria mexicana, una figura prominente en la política latinoamericana, ha logrado un hito al aparecer por segundo año consecutivo en esta prestigiosa clasificación, consolidando su relevancia en el escenario mundial. Su inclusión subraya el creciente protagonismo de las mujeres líderes en la arena política internacional y su capacidad para influir en decisiones trascendentales. La nómina de las 100 personas más influyentes de Time se caracteriza por su diversidad y amplitud, abarcando un amplio espectro de categorías que reflejan las distintas facetas de la influencia contemporánea. En esta edición, se pueden encontrar figuras destacadas en el mundo del espectáculo, cuyas creaciones culturales trascienden fronteras y cautivan a millones; en el ámbito de la innovación tecnológica, donde mentes brillantes están redefiniendo el futuro con avances disruptivos; "iconos" que han trascendido su disciplina para convertirse en referentes culturales y sociales; pioneros que abren nuevos caminos y desafían los límites establecidos; y líderes en el complejo entramado de la geopolítica global, cuyas decisiones impactan directamente en las relaciones internacionales y el equilibrio de poder. Esta amalgama de perfiles demuestra el enfoque integral de Time para reconocer la influencia en sus múltiples manifestaciones, desde el arte y la ciencia hasta la política y los negocios. La selección de este año no deja de sorprender por la envergadura de los líderes mundiales que la integran. Entre ellos, se encuentran los primeros ministros de Canadá, Mark Carney, y de Israel, Benjamin Netanyahu, ambos figuras clave en la política de sus respectivas naciones y con un papel activo en los foros internacionales. Asimismo, se reconoce la influencia del presidente de China, Xi Jinping, cuyo liderazgo ha moldeado la economía y la proyección global del gigante asiático. La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y la presidenta de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, también figuran en la lista, representando la diversidad y el dinamismo de la política africana y asiática. Complementando este grupo de líderes políticos, se destaca la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y del gobernador de California, Gavin Newsom, ambos con una considerable influencia en la política estadounidense y sus proyecciones internacionales. En el terreno de la innovación, la lista reconoce a los hermanos Dario y Daniela Amodei, emprendedores que están liderando el camino en el campo de la inteligencia artificial, una tecnología que promete transformar radicalmente nuestras vidas en los próximos años. Su inclusión subraya la importancia creciente de la tecnología y la ciencia como motores de cambio y progreso a nivel mundial





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